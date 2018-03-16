Ещё
Житель Краснокамска ушёл на работу и пропал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Краснокамска ушёл на работу и пропал 

АиФ Пермь 16 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
В Краснокамске разыскивают пропавшего 44-летнего мужчину. Виктор Меркушев ушёл на работу 12 марта и пропал.
«Мы с ним немного повздорили 8 марта. Он уехал в Григорьевское на четыре дня (у него там дом). В понедельник вернулся. Переоделся как обычно на работу, собрался и ушёл. Но до работы в Перми так и не доехал», — рассказывает супруга пропавшего мужчины Анастасия.
По словам женщины, раньше он никогда не уходил их дома. Мужчина работал строителем в Перми. С 12 марта он не выходит на связь ни с родными, ни с коллегами. Его телефон не отвечает.
Заявление в полицию супруга пока не написала. Женщина надеется, что муж увидит объявления о том, что его ищут, и вернётся.
12 марта он ушёл пешком из дома в микрорайоне Рейд города Краснокамска. Денег на транспорт у него с собой не было.
Виктор Мекушев был одет в горнолыжный костюм синего цвета с красными вставками, вязаную шапку с надписью «Россия», коричневые кроссовки.
Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, тёмные волосы.
АиФ Пермь: последние новости
У оптимистов спина не болит. Невролог рассказал о причинах остеохондроза Баллон вместо протеза. Пермские хирурги учатся лечить суставы по-новому 219 человек работали на месте железнодорожной аварии в Пермском районе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность40
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение