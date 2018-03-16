В Екатеринбурге тренера обвинили в педофилии после того, как он посидел на одном диване с девочкой

История, после которой инструктор попал за решётку, произошла 18 ноября 2017 года. В шестом часу вечера у Андрея (имя изменено. — Прим. ред.) был перерыв между тренировками. Он сел на диванчик в коридоре центра заполнить журнал учёта персональных тренировок. Рядом села 7-летняя девочка. Ребёнка на занятие в школу юных моделей, которая работала на арендованной площадке клуба, привела мама. Однако по каким-то причинам девочка ушла с занятий и, оставшись без присмотра, устроилась на диване рядом с тренером.

Через 20 минут Андрей отправился на тренировку, а девочка от скуки вовсе заснула. Потом за ребёнком пришла мама и забрала её, а через несколько часов в фитнес-центр прибежал разъярённый отчим девочки и заявил, что та сказала, будто какой-то дядя трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган.

Сам Андрей в этот момент был в клубе. Он поинтересовался, из-за чего шум, но даже не понял, что речь идёт о нём. Закончив работу, он поехал домой к жене и 7-летнему сыну. Но через несколько часов его вызвали в клуб. Оттуда Андрея забрали полицейские. Оказалось, что мать девочки написала на тренера заявление.

«Преступление» сняла камера наблюдения

Камера висела в застеклённом кабинете, который находится напротив дивана, и о ней знали все сотрудники клуба, в том числе Андрей, который работал там 2 года. На записи, которая оказалась в распоряжении Е1.RU, видно, как тренер спокойно сидит и заполняет журнал. На девочку, которая села рядом, он даже не обращает внимания. Сам ребёнок просто мучается от безделья. Всё это время в клубе многолюдно: в коридоре периодически мимо проходят люди, с некоторыми из них Андрей здоровается за руку, в кабинете напротив сидят два менеджера по продажам, сбоку на ресепшене — администратор, на соседнем диване сидит женщина, которая ждёт своего ребёнка из школы моделей.

Однако следователи, посмотрев это видео, разглядели действия сексуального характера. По словам адвоката, следствие считает, что, раз Андрей сидел с раздвинутыми ногами, то это свидетельствует о том, что он мастурбировал при ребёнке. Также доказательство этого основывается на 15-секундном кусочке видео, на котором колеблется журнал в руках Андрея. Якобы именно им тренер прикрывал свои похабные действия от сидевших напротив него менеджеров и проходящих мимо людей. Кроме того, следователи посчитали странным тот факт, что Андрей, перед тем как уйти, берёт двумя пальцами мобильный телефон, лежащий на спинке дивана. Со слов адвоката, в СК уверены, что тренер так взял телефон, потому что в этот момент зажимает в руке сперму.

— Следователи также нашли следы жидкости предстательной железы на трусах, — говорит адвокат Андрея Максим Шестопалов . — Но разве у женатого мужчины такого не может быть?Жена тренера: «То, в чём его обвиняют, — это бред!»

В итоге на тренера возбудили уголовное дело по части 4 пункту «б» статьи 132.

— Всё произошло в то время, когда у всех была повышенная бдительность, — говорит адвокат Максим Шестопалов. — Если вы помните, то тогда же искали насильника девочки с Уктуса. Поэтому после того, как в полицию поступило заявление, следователи с ходу возбудили уголовное дело. Хотя перед возбуждением уголовного дела нужно было для начала провести качественную доследственную проверку. Поэтому о каком-то справедливом решении речи не идёт.

Сейчас Андрею грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

— Мы провели эксперимент уже в закрытом клубе и попытались мастурбировать морковкой, приняв ту позу, в которой сидел Андрей, — говорит адвокат Шестопалов. — Оказалось, что в таком положении это физически невозможно сделать. Да и спрятать морковку за журналом тоже не получилось.

Сам Андрей свою вину отрицает. Он просил проверить его на полиграфе, но, по словам адвоката, ему отказали.

Супруга Андрея Инна (имя изменено. — Прим. ред.) работает с ним вместе в этом же фитнес-клубе. В день инцидента она была на выходном. Во время общения с корреспондентом Е1.RU Инна не могла сдержать слёз, она уверена, что её муж порядочный человек и ни в чём не виноват.

— Андрей — тренер высокого уровня, профессионал своего дела, — говорит Инна. — У меня есть целая папка с грамотами, дипломами, а также благодарностями от клиентов и родителей детей, которых он тренировал. Он очень предан своей работе и то, в чём его обвиняют, — это бред!

В фитнес-центре об Андрее высказываются как об отличном работнике. Более того, он был лицом рекламной кампании клуба — по городу висели щиты с его фотографией.

— За время работы Андрей зарекомендовал себя только с положительный стороны как грамотный и высококвалифицированный специалист, — отмечают в фитнес-центре «Я-фитнес». — Андрей пользуется заслуженным уважением всех сотрудников и клиентов спортивного центра. Коллектив спортивного центра заинтересован в установлении справедливых причин ареста Андрея. Следствию оказывается содействие, переданы все необходимые материалы.

Мы также пытались пообщаться с матерью девочки в соцсетях, но та отказалась что-либо комментировать и заблокировала корреспондента. Мы попробовали связаться с отчимом девочки, но он так и не вышел на связь.