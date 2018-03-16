Моргайте чаще. Как не потерять зрение за компьютером?

Почти 90% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Мышцы глаз работают в разы больше, чем все остальные. Белок роговицы и хрусталика выдерживает температуру до 70-и градусов. Как сберечь зрение, работая за компьютером, что выбрать: линзы или очки и всем ли подойдет лазерная коррекция близорукости, «АиФ-Юг» рассказала врач-офтальмолог Анжелика Галкина.

На зарядку у окна

Татьяна Захарова : Анжелика Владиславовна, что же предпочтительней: линзы или очки?

Анжелика Галкина: Кому как удобнее. Контактные линзы требуют жесткой гигиены, иначе есть риск занести инфекцию в глаза. При инфицировании роговицы синегнойной палочкой, золотистым стафилококком, акантомебой (содержится в водопроводной воде), грибами могут развиться тяжелое воспаление, язва. Все это имеет плачевные последствия, вплоть до потери глаза. Если человек не готов выполнять правила ношения контактных линз, очки для него будут безопаснее.

— Сколько пар очков должно быть у человека, страдающего близорукостью?

— Ограничений, как и запретов, нет. Можно иметь очки для дома, для выхода в театр, для рыбалки и т.д. с одинаковой диоптрийностью линз для дали.

— Поможет ли гимнастика для глаз вернуть зрение? Какие упражнения надо делать?

— Гимнастика для глаз не может изменить оптическую систему глаза — миопию, гиперметропию, астигматизм, а, следовательно, вернуть зрение. Гимнастика может укрепить аккомодацию, несколько увеличить ее объем при зрительном перенапряжении, например, длительной работе за ПК. Когда глаза смотрят вдаль — они отдыхают, аккомодационная мышца расслабляется, когда вблизи — напрягается. Поэтому офтальмологи предлагают упражнение «метка на стекле». На окне на уровне глаз наклейте кружок диаметром в 1 см. Важно, чтобы расстояние от метки до глаз составило 30-40 см, и упражнение выполнялось в очках или линзах, если человек их носит. Смотрите на метку, а в это время считайте до 10. Затем переведите взгляд на самые далекие предметы на горизонте и считайте до 30. И так 3-6 раз.

— Насколько полезны для глаз черника и морковь?

— В чернике содержатся витамина С, микроэлементы, мощные антиоксиданты антоцианины, которые улучшают кровоснабжение сетчатки, укрепляют сосудистую стенку. Для эффекта нужно съедать слишком большое количество этой ягоды, поэтому созданы препараты черники, содержащие антоцианины и микроэлементы в достаточном количестве для глаз.

В моркови есть антиоксидант бета — каротин (провитамин А), который препятствует развитию катаракты, дегенерации «желтого пятна» — центральных отделов сетчатки. Нет прямой зависимости между количеством съеденной моркови и остротой зрения. При недостатке витамина А (ретинол) развивается «гемералопия» — куриная слепота, это резкое ухудшение зрения в темноте, сумерках, при смене освещения. Понижается светочувствительность сетчатки, особенно ночью. Но это не значит, что морковь нужно употреблять в неограниченных количествах, во всем нужна мера. Добавлю, витамин А — жирорастворимый, поэтому морковь лучше есть со сметаной.

Мяч вместо гаджета

— Влияет ли солнце на глаза? Обязательно ли носить солнцезащитные очки?

— Обязательно. И детям, и взрослым, и пожилым. Тем более у нас, на юге, солнце опасное, максимальное ультрафиолетовое излучение в июле и августе. Важно носить не просто затемненные очки с рынка, они вредны для глаз. Зрачки расширяются и в них больше УФ-лучей попадает на сетчатку. Лучше тогда вообще обойтись без аксессуара. В этом случае глаза сами себя защищают: на ярком солнце сужаются зрачки, меньше лучей попадает в глаза. Нужно выбирать стекла с фильтром от ультрафиолета. Такие очки продаются в оптиках, имеют паспорт и сертификат. Смотреть на яркое солнце опасно, можно получить ожог сетчатки и потерять центральное — высокое зрение.

— Что на самом деле ухудшает зрение? Так ли вредны компьютеры и гаджеты? Или есть другие факторы?

— Не у всех людей, которые долго работают за ПК, развивается близорукость, но вот детям нужно максимально ограничивать время за гаджетом, а лучше вообще запретить. У них еще не сформирован зрительный анализатор, слабая аккомодация, длительные игры, просмотры фильмов за компьютером могут привести к близорукости. Глаза приспосабливаются видеть вблизи без напряжения (растягивается глазное яблоко) ценою нарушения зрения вдаль. В группе риска дети, у которых родители страдают близорукостью. Полезнее играть в мяч, теннис, волейбол — игры, которые укрепляют аккомодацию.

— Люди, которые целый день работают за ПК, зачастую жалуются на боли, покраснение, слезотечение глаз. От чего это происходит?

— Когда много ходим, болят ноги, хочется присесть отдохнуть. Так и за компьютером люди сидят без отдыха, глаза целый день в напряжении, устают, поэтому могут появиться перечисленные симптомы. Нужно делать перерывы, давать глазам отдых. В идеале каждые 30 минут отвлекаться минут на 10 и смотреть вдаль.

Глаза слезятся, потому что так защищаются от сухости. Это рефлекторный механизм. При сосредоточенной работе за ПК меньше мигательных движений, во время которых и формируется защитная пленка на роговице. В результате поверхность глаза становится сухой, от этого жжение, рези чувство песка, слезотечение, со временем — хроническое покраснение глаз. Усугубляют это состояние сплит-системы, отопление, сухой воздух. Ставьте увлажнители, старайтесь чаще моргать, пользуйтесь увлажняющими каплями в глаза. К ним привыкания не возникает, ими пользоваться можно всегда. Можно принимать витамины курсами для глаз при интенсивной зрительной нагрузке.

Один раз на всю жизнь

— Сейчас миопию можно исправить за пару минут с помощью лазера. Однако любая операция — риск. В каких случаях коррекцию зрения лучше делать, а в каких нет?

— Здоровый молодой человек имеет право выбора: очки, линзы или эксимерлазерная коррекция. Риск есть всегда, как и, к примеру, переходить дорогу. Но в современных клиниках работают только профессионалы на новейшем оборудовании. Лазерную коррекцию зрения не советуют людям старше 40 лет, когда происходят возрастные изменения в хрусталиках, и до 18 лет, когда близорукость еще не стабильна, а также во время беременности и кормления грудью. Есть противопоказания к коррекции и по общему состоянию здоровья, обсуждается индивидуально с доктором.

— Может ли испортиться зрение после лазерной коррекции? Разрешается ли в этом случае вновь делать операцию?

— «Обратного» действия коррекция зрения не имеет, роговица со временем форму не изменяет. Поэтому операция делается один раз и на всю жизнь.

— Если коррекция прошла успешно, могут ли возникнуть осложнения через 20-30 лет? Какой образ жизни нужно вести после процедуры. Есть ли ограничения?

— Через 20-30 лет не может быть осложнения от операции. Коррекция зрения по технологии Femto Super LASIK — полностью лазерный метод, который наименее травматичный для глаз. На месяц придется отказаться от контактных видов спорта, а потом можно вернуться к привычному режиму тренировок.

Операция по современной технологии Rel Fx SMILE малоинвазивная, заживление происходит в течение нескольких часов. После нее ограничения в тренировках всего на две недели. Какой именно подойдет метод, подберет хирург после полной диагностики.

— Часто слышится от пациентов офтальмологических клиник вопрос: почему же сами врачи ходят в очках и не делают лазерные операции?

— Лазерная коррекция зрения не рекомендуется людям старше 40 лет, в связи с возрастным уплотнением хрусталика и ослаблением аккомодации.