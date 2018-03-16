Светоотражающие элементы для пешеходов стану обязательными

Один из депутатов Государственной Думы выступил с предложением о необходимости введения обаятельных светоотражающих элементов на верхней одежде.

По мнению чиновника, нужно обязать все промышленные активы, которые занимаются производством одежды, размещать на детской, школьной и спортивной одежде специальные светоотражающие элементы. Такие меры должны привести к значительному сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, так как последние станут намного более заметными в тёмное время суток.

Если новые требования будут утверждены, то закон будет распространяться не только на отечественных, но и на зарубежных производителей. Соответственно, некоторые группы товаров могут вырасти в цене вплоть до пятнадцати процентов.

Напомним, что в прошлом году было утверждено предложение о необходимости всем водителям носить одежду со светоотражающими элементами. Изменения вступят в силу в скором времени.