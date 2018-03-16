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Светоотражающие элементы для пешеходов стану обязательными
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Светоотражающие элементы для пешеходов стану обязательными 

Daily-Motor 16 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Один из депутатов Государственной Думы выступил с предложением о необходимости введения обаятельных светоотражающих элементов на верхней одежде.
По мнению чиновника, нужно обязать все промышленные активы, которые занимаются производством одежды, размещать на детской, школьной и спортивной одежде специальные светоотражающие элементы. Такие меры должны привести к значительному сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, так как последние станут намного более заметными в тёмное время суток.
Если новые требования будут утверждены, то закон будет распространяться не только на отечественных, но и на зарубежных производителей. Соответственно, некоторые группы товаров могут вырасти в цене вплоть до пятнадцати процентов.
Напомним, что в прошлом году было утверждено предложение о необходимости всем водителям носить одежду со светоотражающими элементами. Изменения вступят в силу в скором времени.
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