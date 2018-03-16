Курсы маникюра и шитья. Как женщинам помогают реализоваться в Воронеже 

В Воронеже для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, открыли образовательные курсы. Здесь они могут бесплатно обучиться специальностям «парикмахер», «швея», «мастер маникюра» и «администратор салона красоты». Проект «Измени себя, не изменяя себе» придумал учебный центр одного из салонов красоты, который получил на него президентский грант более одного миллиона рублей.
С самого утра в «женском кругу» — так курсы называют сами девушки — стригут, окрашивают и делают прически. У одних по плану — локоны, у других — уход за дредами. Ксения Орехова работает фотографом и всегда мечтала освоить парикмахерское искусство — чтобы на съемках выступать и в роли стилиста. Но супруг творческую инициативу не поддерживает. — Я не нахожу той поддержки, которой мне хотелось бы получить в полной мере. Чтобы мне сказали: да, конечно, ты сможешь. Он считает, что это как бы, не совсем профессия, это больше, как хобби. То есть, такая профессия не может приносить достаточный доход. И, соответственно, получается, что, как будто бы я трачу впустую своё время. И я хочу доказать обратное, — рассказала участница проекта Ксения Орехова. Как сделать модный маникюр и педикюр, знают в соседней комнате. Ольга Анохина экспериментирует с узорами. В прошлом — соцработник, сейчас — пенсионерка, хочет кардинально изменить свою жизнь и заодно — помочь дочери. На курсы решили прийти вместе — теперь в семье есть мастер маникюра и парикмахер. — Для пожилых людей трудно, допустим, пойти в салон, и им нужно более низкие цены, но также за собой ухаживать. И в дальнейшем я смогу, возможно, таким образом подрабатывать, — пояснила участница проекта Ольга Анохина. На курсах женщины не только осваивают новые профессии, но уже спустя месяц занятий — сами помогают другим. К примеру, парикмахеры только вернулись из детдома — там они делали стрижки ребятам. А здесь сейчас швеи занимаются ночными сорочками для дома престарелых. Молодая мама в декрете — Виктория Швырёва рассказывает, во время шитья забывает о своих проблемах. Иглы, нитки и выкройки до этого держала в руках лишь в школе. Открывать новые горизонты девушка решила после неудавшихся отношений. — Я — одинокая мама. Для меня это способ вырваться из семейной рутины, которая четыре стены. Ни в коем случае, скажем так, не останавливаюсь. Отношения, которые были, они закончены. Впереди — любовь, — отметила участница проекта Виктория Швырёва. Пока мама шьёт, 2-летний Лёша терпеливо ждёт. А если станет скучно, есть детская. Чтобы женщины могли спокойно осваивать новые профессии, за малышами присматривают няни. Это — один из важных пунктов программы — не всегда женщинам есть, с кем оставить детей. Вообще, грантовый проект «родился» после просмотра статистики насилия в российских семьях. Цифры впечатлили, признаётся Любовь Рощевкина. — Насилие — оно бывает не всегда агрессивно, понимаете? Оно бывает иногда с улыбкой и женщинам запрещают работать, женщинам не дают денег. И я могу сказать, что, находясь всё время дома, выполняя домашнюю только работу, лишаясь реализации какой-то, я считаю, что личность начинает меняться, — пояснила директор учебного центра Любовь Рощевкина. Меняться 80 участниц будут в течение десяти месяцев. С девушками работают юристы и психологи, чтобы шансы стать счастливее и самостоятельнее — увеличились. Координаторы обещают всем помочь и с трудоустройством. В планах — создание некоммерческой организации — участницы будут помогать детям, старикам и людям с ограниченными возможностями. Юлия Родионова. Павел Редькин