Курсы маникюра и шитья. Как женщинам помогают реализоваться в Воронеже

В Воронеже для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, открыли образовательные курсы. Здесь они могут бесплатно обучиться специальностям «парикмахер», «швея», «мастер маникюра» и «администратор салона красоты». Проект «Измени себя, не изменяя себе» придумал учебный центр одного из салонов красоты, который получил на него президентский грант более одного миллиона рублей.