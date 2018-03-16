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Володина объяснила, зачем вам в марте обязательно нужен муж
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Володина объяснила, зачем вам в марте обязательно нужен муж 

WDay.ru 16 марта 2018
Фото: WDay.ru
Ведущая передачи «Давай поженимся!» уверена, что первый месяц весны благоволит представителям сильной половины человечества…
Это только кажется, что март — время женщин. 8 Марта, пробуждение природы, тюльпаны и все такое… Однако астролог Василиса Володина уверена, что это не так! Не только природа преподносит сюрпризы, но и планеты.
Марс, Меркурий и Солнце (все заодно!) примутся развлекать нас, как в парке аттракционов. А если кому и будут благоволить, так это мужчинам! Хотите поймать удачу? Держитесь крепче за кавалера! В его же биополе немного везения перепадет и вам.
«Неделя с 19 по 25 марта — это время настоящих борцов! Тех, кто способен проявить себя воинственно, идти до победного конца, выполнять тяжелую изнурительную работу, не требуя вознаграждения, только за идею! В общем, время настоящих мужчин», — уверяет астролог.
Остаток месяца ожиданется тяжелым. Масса препятствий и сопротивления в любом деле. Только титанические усилия и большие затраты энергии дадут результат. Зато какой!
Что делать?
«Женская задача — помочь любимому разбудить в себе такого героя. Так что заводите будильник на полную! Не стесняйтесь! Сейчас или никогда! Если избранника нет, примерять на себя воинские доспехи лично не будем. Вы не Жанна д’Арк. Лучше срочно искать такого героя», — продолжает Володина.
Любопытно, что хорошенько поработать придется весь 2018 год! Так что в апреле желанной оттепели не наступит… По крайней мере, на рабочем фронте. Но зато и результатами год Собаки обещает приятно удивить!
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