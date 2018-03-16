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Вместо книг — ботильоны: в Самаре шкаф для буккроссинга переоборудовали в пункт по обмену вещами
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Вместо книг — ботильоны: в Самаре шкаф для буккроссинга переоборудовали в пункт по обмену вещами 

63.ru 16 марта 2018
Фото: 63.ru
В Самаре появился пункт по обмену ненужными вещами. Местные жители собственноручно переоборудовали шкаф для буккроссинга в площадку гуманитарной помощи. Об этом в своем «Живом Журнале» сообщил пользователь Алексей.
Полка с надписью «Можешь — отдай, нужно — возьми» появилась на улице Стара-Загора. Здесь неравнодушным горожанам предлагают помочь нуждающимся, просто оставив старую одежду на одном из ярусов. Правда, пока выбор несколько скуден — всего две кофты и лаковые ботильоны.
— Хорошая идея, но реализация не очень. Холодильник бы ещё, — написал житель Самары.
Сам шкаф появился рядом с автобусной остановкой «Поликлиника № 6» еще в сентябре прошлого года. Стеллаж для книгообмена открыли в честь завершения реконструкции улицы Стара-Загора. Планировалось, что площадка проработает до зимы.
Стеллаж открыли в честь завершения реконструкции Стара-Загоры
— Хочется надеяться, что идея народного книгообмена найдёт отклик в сердце у жителей города, — рассказали организаторы на открытии площадки.
Но время показало, что самарцам нужно на самом деле.
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