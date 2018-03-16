Аукцион по ремонту авиационного техникума «туалетной плиткой» приостановлен из-за нарушений

Напомним, у здания авиационного техникума планировали обустроить вентилируемый фасад с утеплением.

«По результатам рассмотрения жалобы, признанной частично обоснованной, установлено, что заказчик допустил нарушение «Закона о контрактной системе». Указаны характеристики товара, не соответствующие ГОСТ и устанавливаемые по результатам испытаний. Кроме того, противозаконно установлены размеры штрафов за ненадлежащее исполнение контракта подрядчиком и заказчиком», — пояснили в УФАС

Техникуму выдано предписание об устранении допущенных нарушений, аукцион временно приостановлен. Отмены аукциона, напомним, добивались не только предприниматели, но и общественники, возмущенные проектом, уничтожающим советское сграффито на фасаде здания. В итоге региональное министерство образования организовало открытое голосование на лучшее оформление фасада Кировского авиационного техникума.

Голосование за оформление фасада завершится 21 марта, однако пока те, кто ратовал за сохранение мозаики, находятся в меньшинстве. Большая часть участников (35%) проголосовали за вариант с оформлением в синие и белые цвета, не предполагающий сохранение сграффито.

Фото: ИСП «Строим Киров»