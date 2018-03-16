Ещё
Аукцион по ремонту авиационного техникума «туалетной плиткой» приостановлен из-за нарушений
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аукцион по ремонту авиационного техникума «туалетной плиткой» приостановлен из-за нарушений 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Напомним, у здания авиационного техникума планировали обустроить вентилируемый фасад с утеплением.
«По результатам рассмотрения жалобы, признанной частично обоснованной, установлено, что заказчик допустил нарушение «Закона о контрактной системе». Указаны характеристики товара, не соответствующие ГОСТ и устанавливаемые по результатам испытаний. Кроме того, противозаконно установлены размеры штрафов за ненадлежащее исполнение контракта подрядчиком и заказчиком», — пояснили в УФАС.
Техникуму выдано предписание об устранении допущенных нарушений, аукцион временно приостановлен. Отмены аукциона, напомним, добивались не только предприниматели, но и общественники, возмущенные проектом, уничтожающим советское сграффито на фасаде здания. В итоге региональное министерство образования организовало открытое голосование на лучшее оформление фасада Кировского авиационного техникума.
Голосование за оформление фасада завершится 21 марта, однако пока те, кто ратовал за сохранение мозаики, находятся в меньшинстве. Большая часть участников (35%) проголосовали за вариант с оформлением в синие и белые цвета, не предполагающий сохранение сграффито.
Фото: ИСП «Строим Киров»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Роспотребнадзор нашел нарушения на 81 % объектов легкой промышленности в стране «Утром – каша на воде, в обед – пустой суп». Санврачи нашли нарушения в екатеринбургской больнице «Паспорт фасадов» разработали для Красноярска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность40
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение