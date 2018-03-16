Ещё
Золотой ребенок: Тимати подарил дочери сундук для игрушек от люксового бренда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Золотой ребенок: Тимати подарил дочери сундук для игрушек от люксового бренда 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Тимати сделал паузу в собственном творчестве, чтобы больше времени уделять продвижению артистов и семье. Теперь, когда все гастроли и концерты позади, рэпер проводит время со своей трехлетней дочкой Алисой, которую подарила ему бывшая возлюбленная Алена Шишкова. Звездный отец берет малышку с собой в путешествия, обучает серфингу, не пропускает ни одного выступления Алисы в балетной школе и задаривает ее дорогими подарками. Так, на днях артист купил для девочки сундук Louis Vuitton из коллекции Supreme стоимостью в 68 тысяч долларов. Теперь Алиса будет складывать туда свои игрушки. Фотографию, на которой малышка запечатлена сидящей на сундуке, Тимати опубликовал в Instagram.
Хороший ящик для игрушек конечно! А я надеялся что поставлю его на подставку и буду пылинки сдувать. Это фиаско братан.
Напомним, что 8 марта трехлетняя Алиса тоже получила подарок от отца — несколько корзинок с розами, из которых было составлено ее имя. Девочка буквально светилась от счастья, увидев такое огромное количество цветов. Снимок появился в соцсетях Тимати.
Журнал ОК!: последние новости
Романтическая прогулка и шопинг: как проходят будни Леди Гаги и ее жениха Подруга Селены Гомес впала в депрессию после того, как пожертвовала ей почку Мы знаем о них не все: принц Гарри и Меган Маркл тайно посетили армейскую базу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность41
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение