Золотой ребенок: Тимати подарил дочери сундук для игрушек от люксового бренда

Тимати сделал паузу в собственном творчестве, чтобы больше времени уделять продвижению артистов и семье. Теперь, когда все гастроли и концерты позади, рэпер проводит время со своей трехлетней дочкой Алисой, которую подарила ему бывшая возлюбленная Алена Шишкова. Звездный отец берет малышку с собой в путешествия, обучает серфингу, не пропускает ни одного выступления Алисы в балетной школе и задаривает ее дорогими подарками. Так, на днях артист купил для девочки сундук Louis Vuitton из коллекции Supreme стоимостью в 68 тысяч долларов. Теперь Алиса будет складывать туда свои игрушки. Фотографию, на которой малышка запечатлена сидящей на сундуке, Тимати опубликовал в Instagram.

Хороший ящик для игрушек конечно! А я надеялся что поставлю его на подставку и буду пылинки сдувать. Это фиаско братан.

Напомним, что 8 марта трехлетняя Алиса тоже получила подарок от отца — несколько корзинок с розами, из которых было составлено ее имя. Девочка буквально светилась от счастья, увидев такое огромное количество цветов. Снимок появился в соцсетях Тимати.