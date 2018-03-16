5 признаков того, что вы уважаете своего мужчину

Прописная истина: своего партнера по жизни просто необходимо уважать. Иначе не бывает, и я совсем не верю в будущее таких отношений. Но как же проявляется уважение? Как всегда — в простых вещах, уделив которым внимание, вы быстро наберете необходимый уровень уважения. А бонусом станет то, что вы получите еще больше уважения в ответ.

Вы даете ему выговориться

Мужчина, который много говорит, — это редкость. Но женщины даже в те ценные минуты, когда их любимый решился что-то рассказать, умудряются перебить: уйти в другую комнату по своим делам, спросить что-то на отвлеченную тему, демонстративно начать разговаривать с кем-то другим. Через какое-то время мужчина понимает, что все его попытки тщетны, делает вывод, что вам не интересно, и просто больше не инициирует никакие разговоры. И когда вы уже сами после двух часов подробнейшего рассказа о том, как прошел ваш день, закатываете глаза: «Я тебе все рассказываю, а ты мне ничего!», ему остается только «угукнуть» в ответ. Постарайтесь все-таки выслушивать его. Представьте, что вы изучаете что-то новое, и потом вам это надо будет пересказать это или сдать экзамен (у каждого своя мотивация) — вы должны четко представить место/людей, о которых вам говорят, и рассмотреть вопрос со всех сторон. Мужчинам нужны кивки головой, удивленные глаза и эти самые вопросы — подбадривающие продолжить. Сами не заметите, как беседа станет увлекательной, а вы — ближе друг к другу!

Вы знаете все о его интересах

Он может увлекаться футболом, программированием, быть марафонцем или скалолазом, дайвером или лыжником, любителем моды или гастрономии, разбираться в машинах или истории, ходить в походы или играть в компьютерные игры. Представьте, что это занимает какую-то часть его жизни, и вы в этом процессе не участвуете. Но там же должен быть кто-то другой? Тот, кто разделяет с ним задор, адреналин, счастье от побед и горечь поражений, собственные успехи и неудачи? И это не вы. Или другая ситуация — вы вместе с ним на трибунах в кепках любимой команды по годовому абонементу, который подарили ему просто так, выкрикиваете одну за другой кричалки. Или вместе в солнечный день на склоне учитесь у нанятого на несколько часов инструктора, как вставать на сноуборд, а, может, он вас учит (от этого ему еще приятнее), и вы вместе радуетесь удачному спуску, пусть даже по зеленой трассе. Или вы вдруг вместе увлеклись тем, чем никто из вас не увлекался по отдельности. Общие эмоции не сравнимы ни с чем: глупо упускать такой простой шанс расширять границы ваших отношений.

Вы не нарушаете его границы

Кстати, о границах. Нам всем они необходимы, также как и принадлежность к социуму. Баланс того и другого обеспечивает счастливую жизнь. Ваш мужчина заявляет, что купил билеты на футбол в Мадрид и улетает через 3 часа, а у вас были планы отвезти собаку в ветеринарную клинику на обязательную прививку, которую вы и так просрочили. Или в пятницу — день ваших свиданий — он идет с друзьями в бар, отправляя сообщение: «Телефон скоро разрядится, буду поздно, к ужину не жди». Или улетает на месяц в путешествие по Аляске подумать над смыслом бытия. Да, легкое раздражение обеспечено даже самой идеальной второй половинке. Или все-таки нет? Вспомните, как он терпеливо ждет вас в магазине, когда вы по третьему разу примеряете платье и никак не поймете — толстит ли оно вас? Или вместо отдыха дома каждые выходные едет с вами к вашей маме на другой конец Москвы. Или приходит уставший домой с работы, а вы заболтались с подругами, поэтому на ужин у вас вкусное и полезное ничего. Список можно продолжать бесконечно. Уважая границы друг друга, вы только укрепляете свои чувства. В конце концов, настоящая любовь — она про то, чтобы давать человеку возможность идти своей дорогой, полностью поддерживая и принимая то, что он делает. Не устраивайте истерики из-за внезапно изменившихся планов. Найдите ветеринарную клинику ближе к дому; вместо очередного свидания с ним устройте свидание с самой собой… И даже если он улетел надолго, ведь главное, что он обещал вернуться к вам, правда? И это уже само по себе хорошая новость.

Вы смеетесь над его шутками

Некоторые мужчины верят, что не важен их внешний вид и толщина кошелька, если они могут рассмешить девушку. Думаю, что они отчасти правы. Бородатые анекдоты, ролики из Comedy, неожиданные реплики как ответ на какую-то ситуацию, тонкий английский юмор — каждому свое. Вспомните свое состояние, когда он по утрам с подушкой на голове изображает Наполеона или щекочет вас; когда весь стол на обеде с родственниками заливается хохотом от его стебных комментариев или вокруг него веселятся дети. Если вы закатываете глаза, поджимаете губы или вовсе отмахиваетесь от его шуток, он точно найдет того, с кем ему будет смешно — ведь шутник любит аудиторию. Понимаю, что заставить себя смеяться над тем, что кажется несмешным, очень сложно, но поделиться с ним тем, что вам кажется забавным — это уже шаг на пути к единению.

Вы с ним соглашаетесь

Не всегда в детстве вы были согласны со своими родителями, когда они просили вас быть дома до 21:00. Не всегда выбор стратегии вашим начальником кажется вам правильным. Не всегда вы следуете советам лучшей подруги. Но, так или иначе, вы уважаете и принимаете решения всех этих людей. В конце концов оказывается, что родители вас берегли, начальник был прав, а подруга относится к тому типу людей, кто учится на своих ошибках. Если вы выбрали себе мужчину мечты, с которым хотите прожить до 100 лет (или хотя бы парочку), стоит принимать его решения, даже не пытаясь критиковать, спорить, разбираться в доводах и взвешивать все «за» и «против». Даже если вам кажется, что он сделал что-то специально «против» вас или «совсем не считается с вашим мнением», он наверняка действовал из лучших побуждений. А самое главное, что он сделал так, как считает правильным в данный момент. Согласиться с его выбором и есть проявление уважения. И самое главное: если его решение все-таки оказалось неудачным, ни в коем случае нельзя причитать: «Я так и знала!». Эта фраза от любимого человека хуже удара поддых. Лучше помолчите.