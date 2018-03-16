В храме Хорошево-Мневников проведут пасхальные мастер-классы

В храме Великомученика Феодора Тирона, который находится в Хорошево-Мневниках, 18 марта проведут пасхальные мастер-классы.

— Занятия будут проходить одновременно в нескольких помещениях. В здании храма детей научат делать петушки на палочках, расписывать пасхальные яйца в виде матрешки и делать подсвечники для куличей из полимерной глины. В большой трапезной будут делать декупаж на свечах и игрушки-мотанки из ниток. В малой трапезной сделают заколки с цветами, в большом классе — подарочные корзинки, а в малом классе — подставки для пасхальных яиц, — сообщили в пресс-службе храма.

Всех желающих ждут после воскресной службы. Напомним, храм расположен по адресу: ул. Берзарина, д. 15, корп. 1. (вт)