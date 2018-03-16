Ещё
В храме Хорошево-Мневников проведут пасхальные мастер-классы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В храме Хорошево-Мневников проведут пасхальные мастер-классы 

Управа района Хорошево-Мневники 16 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В храме Великомученика Феодора Тирона, который находится в Хорошево-Мневниках, 18 марта проведут пасхальные мастер-классы.
— Занятия будут проходить одновременно в нескольких помещениях. В здании храма детей научат делать петушки на палочках, расписывать пасхальные яйца в виде матрешки и делать подсвечники для куличей из полимерной глины. В большой трапезной будут делать декупаж на свечах и игрушки-мотанки из ниток. В малой трапезной сделают заколки с цветами, в большом классе — подарочные корзинки, а в малом классе — подставки для пасхальных яиц, — сообщили в пресс-службе храма.
Всех желающих ждут после воскресной службы. Напомним, храм расположен по адресу: ул. Берзарина, д. 15, корп. 1. (вт)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Во Дворце творчества на Маршала Тухачевского пройдут мастер-классы и концерт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность40
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение