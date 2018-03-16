Подруга полузащитника английского «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена Перри Эдвардс в составе герл-группы «Little Mix» стала победительницей восьмого сезона британского шоу «The X Factor» в 2011-м году. Отношения с тогда еще хавбеком «Арсенала» у нее зародились осенью 2016-го года. Ожидается, что исполнительница вполне может посетить Россию ближайшим летом, чтобы поддержать своего избранника на Чемпионате Мира.
Не пропустите:
Айант Роуз — самая горячая девушка февраля
Шри Патель — девушка Эктора Бельерина
Мейте Родригес — подруга Алексиса Санчеса
Айант Роуз — новая подруга Лориса Кариуса