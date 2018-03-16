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Перри Эдвардс — певица и подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
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Перри Эдвардс — певица и подруга Алекса Окслейда-Чемберлена 

Soccer News 16 марта 2018
Фото: Soccer News
Подруга полузащитника английского «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена Перри Эдвардс в составе герл-группы «Little Mix» стала победительницей восьмого сезона британского шоу «The X Factor» в 2011-м году. Отношения с тогда еще хавбеком «Арсенала» у нее зародились осенью 2016-го года. Ожидается, что исполнительница вполне может посетить Россию ближайшим летом, чтобы поддержать своего избранника на Чемпионате Мира.
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