Перри Эдвардс — певица и подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

Подруга полузащитника английского «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена Перри Эдвардс в составе герл-группы «Little Mix» стала победительницей восьмого сезона британского шоу «The X Factor» в 2011-м году. Отношения с тогда еще хавбеком «Арсенала» у нее зародились осенью 2016-го года. Ожидается, что исполнительница вполне может посетить Россию ближайшим летом, чтобы поддержать своего избранника на Чемпионате Мира.

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