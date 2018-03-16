5 важных советов для идеальных travel-фотографий

Яркими впечатлениями и эмоциями, полученными во время путешествия, всегда хочется поделиться с родными и близкими. Вот только словами трудно описать красоту горных равнин и каньонов, тогда на помощь приходят travel-фотографии. Ok-magazine.ru связался с профессиональным пейзажным фотографом и амбассадором Nikon Даниилом Коржоновым, который согласился раскрыть все секреты идеальной travel-фотографии.

Ловите момент

Многие важные моменты можно упустить, если закопаться в сумке, поэтому камеру лучше всегда держать наготове. И не ограничивайтесь одним кадром — сделайте несколько, используя режим серийной съемки. Таким образом, вы сможете запечатлеть нужное мгновение и выбрать подходящий снимок, если кадр получится смазанным.

Добавьте деталей

Бескрайние просторы тундры впечатляют, но гораздо живее фото будет смотреться, если вдалеке виднеется гора или величественная фигура северного оленя. Найти интересный элемент можно практически всегда — одинокое дерево или даже старое скосившееся здание отлично справятся с задачей и помогут подчеркнуть окружающий масштаб. Если вы путешествуете не в одиночку, попросите своего спутника присутствовать в кадре, только не снимайте слишком близко, чтобы не смещать акценты.

Выстраивайте композицию

Что бы вы ни снимали, композиция всегда формирует основу изображения. Для достижения максимально выразительного изображения используйте технологию фрейминга, то есть поместите предметы в кадре таким образом, чтобы природные (ветки, просветы в скалах и т.д.) или искусственные (двери, арки и т.д.) объекты обрамляли, окружали главную «модель» съемки. При этом «рамка» может быть не со всех четырех сторон, а только с трех или двух.

Ищите необычные ракурсы

Этот совет особенно актуален, если вы фотографируете популярные туристические объекты, а снимки хочется получить оригинальные. Попробуйте найти необычную точку для съемки, например, поднимитесь на высоту — такие кадры обычно получаются наиболее захватывающими.

Отфильтруйте лишнее

Это правило распространяется как непосредственно на процесс съемки, так и на последующую обработку. Фотографируя, старайтесь избегать появления в кадре лишних элементов — таких как провода или мусор, — которые могут нарушить композицию или просто «засорить» изображение. И не пренебрегайте обработкой получившихся снимков, в первую очередь цветокоррекцией — это поможет вам создать нужное настроение. Владеть при этом особыми навыками редактирования совсем не обязательно, фотографию достаточно подправить на смартфоне — сегодня существуют специальные приложения для передачи изображения напрямую с камеры, например, SnapBridge от Nikon. Кстати, с него вы сможете сразу загрузить фото в Instagram!