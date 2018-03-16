Костанца Караччьоло — очередная подруга Кристиана Виери

Известный в прошлом итальянский форвард Кристиан Виери известен своей слабостью к прекрасной половине человечества. Поэтому новость о том, что он обзавелся подругой, которая младше его на 16 лет, никого не удивила. Не устоять перед одним из лучших бомбардиров Серии А конца 90-х годов прошлого века не смогла модель Костанца Караччьоло.

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