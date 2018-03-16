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Бездомный зашел в интернет и обрел работу, дом и славу
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Бездомный зашел в интернет и обрел работу, дом и славу 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Жизнь бездомного британца кардинально изменилась после того, как прохожий подарил ему смартфон. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина по имени Чарли Хеннесси (Charlie Hennessy) на протяжении шести лет искал работу в Лондоне, чтобы обеспечить крышу над головой, однако у него ничего не получалось. Ситуация изменилась, когда в начале марта 2018 года незнакомец просто так отдал Хеннесси старый смартфон.
Бездомный не растерялся и поймал бесплатный Wi-Fi возле местной кофейни. Он зарегистрировался в Twitter и начал постить сообщения. В первых твитах Хеннесси рассказал, откуда у него телефон и как он вышел в сеть. Позднее мужчина добавил, что нашел подходящее работающее зарядное устройство.
Затем он начал использовать социальную сеть, чтобы делиться мыслями о насущных проблемах и собственном психическом здоровье. «Я бездомный. Не злой. Я не глупый и не наркоман, не насильник и не обманщик, не сумасшедший и не жадный, не больной и не пьяный и, вероятно, не хочу вас убить. Если бы вы встретились со мной в более приятной обстановке, я бы вам понравился, я хороший парень. Но у меня нет дома. Это все, что у меня есть», — написал Хеннесси. Его пост собрал более трех тысяч ретвитов и около восьми тысяч лайков.
Уже через 24 часа после того, как бездомный зарегистрировался в Twitter, у него появились первые подписчики, которые поддержали мужчину в нелегкой ситуации. Спустя неделю за его обновлениями стали следить тысячи людей: некоторые из них скидывали бездомному деньги и предлагали купить еду.
На следующий день Хеннесси заявил, что ему предложили работу в Брайтоне. Он сразу же отправился на собеседование: благодаря подписчикам ему хватило денег, чтобы заплатить за ночлег в другом городе.
Несмотря на собственное шаткое положение, Хеннесси попытался помочь и другим нуждающимся. «Предложения о работе, деньгах и местах проживания. Хочу стоять на своих ногах… Но сейчас на большинстве лондонских улиц огромное количество людей, нуждающихся больше, чем я», — отметил мужчина.
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