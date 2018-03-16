Бездомный зашел в интернет и обрел работу, дом и славу

Жизнь бездомного британца кардинально изменилась после того, как прохожий подарил ему смартфон. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина по имени Чарли Хеннесси (Charlie Hennessy) на протяжении шести лет искал работу в Лондоне, чтобы обеспечить крышу над головой, однако у него ничего не получалось. Ситуация изменилась, когда в начале марта 2018 года незнакомец просто так отдал Хеннесси старый смартфон.

Бездомный не растерялся и поймал бесплатный Wi-Fi возле местной кофейни. Он зарегистрировался в Twitter и начал постить сообщения. В первых твитах Хеннесси рассказал, откуда у него телефон и как он вышел в сеть. Позднее мужчина добавил, что нашел подходящее работающее зарядное устройство.

Затем он начал использовать социальную сеть, чтобы делиться мыслями о насущных проблемах и собственном психическом здоровье. «Я бездомный. Не злой. Я не глупый и не наркоман, не насильник и не обманщик, не сумасшедший и не жадный, не больной и не пьяный и, вероятно, не хочу вас убить. Если бы вы встретились со мной в более приятной обстановке, я бы вам понравился, я хороший парень. Но у меня нет дома. Это все, что у меня есть», — написал Хеннесси. Его пост собрал более трех тысяч ретвитов и около восьми тысяч лайков.

Уже через 24 часа после того, как бездомный зарегистрировался в Twitter, у него появились первые подписчики, которые поддержали мужчину в нелегкой ситуации. Спустя неделю за его обновлениями стали следить тысячи людей: некоторые из них скидывали бездомному деньги и предлагали купить еду.

На следующий день Хеннесси заявил, что ему предложили работу в Брайтоне. Он сразу же отправился на собеседование: благодаря подписчикам ему хватило денег, чтобы заплатить за ночлег в другом городе.

Несмотря на собственное шаткое положение, Хеннесси попытался помочь и другим нуждающимся. «Предложения о работе, деньгах и местах проживания. Хочу стоять на своих ногах… Но сейчас на большинстве лондонских улиц огромное количество людей, нуждающихся больше, чем я», — отметил мужчина.