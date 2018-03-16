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Четырем подкидышам из зооприюта «Химки-2» нашли дом
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Четырем подкидышам из зооприюта «Химки-2» нашли дом 

Управа района Молжаниновский города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Новая неделя в зооприюте «Химки-2» началась очень позитивно: для четырех рыжих щенят-подкидышей нашли новые дома и семьи.
— Теперь все наши малыши спят в тепле и любви. А последнюю девочку назвали Мартой (в честь 8 Марта) и новая большая семья, где есть и коты, в восторге от нее. Марта дольше всех ждала, последняя осталась из всего помета, очень плакала в клетке и такое счастье знать, что у нее теперь есть дом, — рассказывают волонтеры.
В свою очередь хозяева рыжей красавицы рассказали, как она осваивается на новом месте.
— Как она себя ведет… ну как обычный щенок: играет, спит, кушает, таскает наполнитель из кошачьего туалета, уже понимает слово «нельзя», но не всегда слушается. Знает, как ее зовут, знает, куда ходить в туалет, — рассказывают хозяева Марты.
Напомним, в приюте живет 400 собак. Узнать больше о питомцах можно на сайте приюта — http://www.priutsao.ru/. (то)
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