Четырем подкидышам из зооприюта «Химки-2» нашли дом

Новая неделя в зооприюте «Химки-2» началась очень позитивно: для четырех рыжих щенят-подкидышей нашли новые дома и семьи.

— Теперь все наши малыши спят в тепле и любви. А последнюю девочку назвали Мартой (в честь 8 Марта) и новая большая семья, где есть и коты, в восторге от нее. Марта дольше всех ждала, последняя осталась из всего помета, очень плакала в клетке и такое счастье знать, что у нее теперь есть дом, — рассказывают волонтеры.

В свою очередь хозяева рыжей красавицы рассказали, как она осваивается на новом месте.

— Как она себя ведет… ну как обычный щенок: играет, спит, кушает, таскает наполнитель из кошачьего туалета, уже понимает слово «нельзя», но не всегда слушается. Знает, как ее зовут, знает, куда ходить в туалет, — рассказывают хозяева Марты.

Напомним, в приюте живет 400 собак. Узнать больше о питомцах можно на сайте приюта — http://www.priutsao.ru/. (то)