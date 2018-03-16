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Волонтеры приюта «Ласковый зверь» вблизи Дмитровского ищут семью для кошки Пенни
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Волонтеры приюта «Ласковый зверь» вблизи Дмитровского ищут семью для кошки Пенни 

Управа района Дмитровский города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Волонтеры приюта «Ласковый зверь», который находится поблизости от Дмитровского района, ищут семью для молодой кошки Пенни. Об этом рассказала куратор приюта Елена Лысенко.
— Пенни всего три месяца и она, наверное, самая симпатичная среди своих братьев и сестричек, — поделилась Лысенко. — Но не верьте этой ангельской мордочке — за ней скрывается настоящий бесенок! Сейчас Пенни здесь, а через пару секунд она уже в другой комнате — и только маленькие лапки сверкают.
Она также уточнила, что Пенни привита соответственно возрасту и готова отправиться в новый дом.
Узнать подробности и договориться о знакомстве с Пенни можно по телефону 8 (916) 731-59-60 (Ирина). (мю)
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