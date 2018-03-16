Волонтеры приюта «Ласковый зверь» вблизи Дмитровского ищут семью для кошки Пенни

Волонтеры приюта «Ласковый зверь», который находится поблизости от Дмитровского района, ищут семью для молодой кошки Пенни. Об этом рассказала куратор приюта Елена Лысенко.

— Пенни всего три месяца и она, наверное, самая симпатичная среди своих братьев и сестричек, — поделилась Лысенко. — Но не верьте этой ангельской мордочке — за ней скрывается настоящий бесенок! Сейчас Пенни здесь, а через пару секунд она уже в другой комнате — и только маленькие лапки сверкают.

Она также уточнила, что Пенни привита соответственно возрасту и готова отправиться в новый дом.

Узнать подробности и договориться о знакомстве с Пенни можно по телефону 8 (916) 731-59-60 (Ирина). (мю)