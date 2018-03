Собака-убирака: хозяйка попросила пса убрать игрушки, и он это сделал, потому что может

Какой хозяин собаки не мечтает о том, чтобы его пес убирал за собой игрушки? А вот у британской пары эта мечта стала реальностью: они научили своего пса не только убирать за собой разбросанные мячики и косточки, но и свет в комнатах включать, когда попросят.

Стаффордширский бультерьер Джордж — жизнерадостный пес, который живет в Англии. У него даже есть собственная страница в фейсбуке, куда его хозяева выкладывают забавные и милые моменты из жизни питомца. Кстати, Джордж довольно популярен — у него более трех тысяч подписчиков.

Недавно хозяева открыли у своего пса талант к уборке. Когда в очередной раз хозяйка Джорджа снимала видео с его участием, она в шутку спросила у пса, кто разбросал по дому игрушки и устроил бардак. А потом предложила ему убраться самостоятельно: надо же приучать животное к порядку. На удивление, пес стал поднимать игрушки одну за другой и относить их в специальную белую коробку. Конечно, не все шло гладко, и иногда Джордж ронял игрушки, но упорная хозяйка заставляла его подбирать мячики и косточки и доносить до корзины.

На уборке феноменальные способности Джорджа не заканчиваются. Хозяйка попросила пса включить свет в коридоре. «Хороший мальчик» и это сделал.

Видео с хозяйственным псом было опубликовано на странице Джорджа в фейсбуке. Подписчики песика дружно решили, что он определенно «хороший мальчик»: на уборку у него ушло всего две минуты, а хозяйке даже пальцем не пришлось шевелить. Не удивимся, если скоро она научит его мыть посуду, стирать и готовить.