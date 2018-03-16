С 80-х женщины потолстели на 20 килограммов!

Британские ученые уверены, что диеты и физические нагрузки больше не помогают худеть.

Вы когда-нибудь задумывались, почему почти все героини советских фильмов такие худенькие… А сами-то налегали то на борщ с хлебом, как Катя Тихомирова в «Москва слезам не верит», то Тося из «Девчат» целиком батон с вареньем уплетала… А сейчас? Съешь шоколадку — месяц на яблоках и гречке худей!

Ученые (конечно же британские) нашли ответ. С 80-х годов женщины в среднем потолстели на 15−20 килограммов! И мы не о моделях Victoria Secret, а о среднестатических… и вполне себе смертных. Более того, ученые умы осмелились сделать предположение.

А дело все в том, что мы стали куда более плохими хозяйками, чем наши мамы и бабушки.

Причина банальна! Содержать дом в чистоте в XXI веке стало куда легче. Моющие пылесосы, впитывающие тряпки, стиральные машины и, наконец, услуги клининга. Ведь многие и вовсе заботу о доме с радостью перепоручают.

И даже если говорить о самых аккуратных хозяюшках, то и им в быту сейчас полегче… Вспомнить хотя бы, сколько семей раньше проживало в одной трешке. Вот и получалось: пока все перестираешь, разложишь по полочкам да уместишь в одной комнате, пройдет день. Да и пиццу с роллами на ужин привезти было некому. Валишься с ног, а сама плетешься мужу щи варить да тесто ставить…

Что же это получается? Отказываясь от домашних хлопот, мы сами обрекаем себя на лишний вес.

Если верить предположению ученых, то примерно так. В любом случае ученые уверены, что лишняя физическая нагрузка нам пойдет только на пользу. Другой вопрос, что не стоит уж совсем слепо повторять за нашими бабушками. Ведь те и ведра 30-литровые таскали и мясо сами рубили. А эти функции можно уже смело перепоручить мужчинам.

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