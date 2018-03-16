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40-летняя Анфиса Чехова в купальнике выглядит не хуже Бондарчук и Рудковской
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40-летняя Анфиса Чехова в купальнике выглядит не хуже Бондарчук и Рудковской 

Teleprogramma.pro 16 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Спасаясь от пока еще зимних холодов, отечественные знаменитости отдыхают кто где. Яна Рудковская проводит отпуск с семьей на Мальдивах, демонстрируя стройную фигуру в купальнике на фоне райских пейзажей, а Светлана Бондарчук путешествует по Азербайджану, где помимо осмотра достопримечательностей, не пропускает тренировки в бассейне.
Не отстает от звездных коллег и телеведущая Анфиса Чехова. Последние полгода она живет в Сочи, где снимается в телепроекте «Взвешенные и счастливые», а в свободное от работы время предпочитает проводить с сыном Соломоном или посвящать себе любимой. Так, на одном из последних фото 40-летняя Чехова запечатлена в синем слитном купальнике, который эффектно подчеркивает ее аппетитные формы.
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"Поплавать в бассейне, посидеть в хамаме и сходить на массаж пока ребенок с инструктором учится кататься на лыжах. Выходной определенно удался", — подписала кадр Анфиса, а в комментариях к публикации получила сотни восторженных отзывов.
Анфиса — вы просто красотка! Выглядите потрясающе", «Какая стройная! А купальник только подчеркивает все Ваши достоинства», «Вы нереальная!», «Купальник клевый и фигура шикарная, все при ней», — восторгались пользователи.
Отметим, что еще год назад Анфиса Чехова не могла похвастаться столь стройным телом. Каким образом телеведущей удалось так похудеть, она по-прежнему не рассказывает, говоря лишь о том, что в какой-то момент изменила свое отношение к еде.
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