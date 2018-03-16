Ещё
Бежаницкий суд отказался присудить квартиру родственникам умершей от рака женщины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бежаницкий суд отказался присудить квартиру родственникам умершей от рака женщины 

Псковская губерния 16 марта 2018
Бежаницкий районный суд рассмотрел иск о признании недействительным завещания, которое написала умершая от рака местная жительница. Иск подала родственница усопшей. Она указала, что в ноябре 2016 года женщина написала завещание, которым она завещала всё имущество истице. Однако в феврале 2017 года переписала его на ответчицу. Истица посчитала, что женщина переписала документ из-за болезни и тяжёлого психического состояния. Ответчица в свою очередь пояснила, что женщина онкологией не болела, завещание переписала в здравом уме без принуждения. Она ухаживала за усопшей три года до её смерти. Однажды та попросила отвезти её в больницу, там и сказала, что хочет найти женщину, которая бы за нею ухаживала. В итоге ответчица так и осталась ухаживать за ней: приходила, приносила продукты, мыла окна, убиралась, помогала ходить в больницу на приём к врачу. Через долгое время женщина сказала, что хочет переписать завещание на ответчицу. Та отказывалась, но всё равно вызвала нотариуса. Юрист приехал, поговорил с больной женщиной наедине, затем завещание переписали. Уже после смерти женщины её родственники узнали, что квартира им не достанется. Ответчице стали поступать угрозы. Отмечается, что нотариус подтвердил информацию о переписанном завещании. Суд не внял доводам истицы, квартиру оставили ухаживавшей за умершей женщиной ответчице. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность40
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение