Бежаницкий суд отказался присудить квартиру родственникам умершей от рака женщины

Бежаницкий районный суд рассмотрел иск о признании недействительным завещания, которое написала умершая от рака местная жительница. Иск подала родственница усопшей. Она указала, что в ноябре 2016 года женщина написала завещание, которым она завещала всё имущество истице. Однако в феврале 2017 года переписала его на ответчицу. Истица посчитала, что женщина переписала документ из-за болезни и тяжёлого психического состояния. Ответчица в свою очередь пояснила, что женщина онкологией не болела, завещание переписала в здравом уме без принуждения. Она ухаживала за усопшей три года до её смерти. Однажды та попросила отвезти её в больницу, там и сказала, что хочет найти женщину, которая бы за нею ухаживала. В итоге ответчица так и осталась ухаживать за ней: приходила, приносила продукты, мыла окна, убиралась, помогала ходить в больницу на приём к врачу. Через долгое время женщина сказала, что хочет переписать завещание на ответчицу. Та отказывалась, но всё равно вызвала нотариуса. Юрист приехал, поговорил с больной женщиной наедине, затем завещание переписали. Уже после смерти женщины её родственники узнали, что квартира им не достанется. Ответчице стали поступать угрозы. Отмечается, что нотариус подтвердил информацию о переписанном завещании. Суд не внял доводам истицы, квартиру оставили ухаживавшей за умершей женщиной ответчице. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».