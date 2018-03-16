Свет в океане: 5 лучших шипров для начинающих

Парфюмерный критик Ксения Голованова дает классификацию ароматов, рассказывает, почему шипровые считаются непростым для знакомства жанром и называет лучшие варианты для тех, кто решил их попробовать.

В парфюмерии существует несколько классификаций, позволяющих худо-бедно упорядочить великое разнообразие запахов. Cамая общая и распространенная включает такие парфюмерные семейства, как цитрусовые, цветочные, фужерные, шипровые, восточные, кожаные и древесные ароматы. Нередко к списку добавляют акватику — композиции, построенные вокруг водяных и озоновых нот, и гурманские, или условно «съедобные» духи. Шипры, про которые мы сегодня говорим, считаются традиционно непростым для знакомства жанром — в силу нескольких причин.

Во-первых, они предельно абстрактны: шипр не имеет возраста, пола и нарратива, то есть совершенно не спешит рассказать «слушателю» какую-то затейливую историю, — головная боль для маркетологов, оперирующих образами.

Во-вторых, у многих шипры ассоциируются с чем-то старым и немодным: кто-то слышал, что первый образчик жанра появился еще в 1917 году, а других отпугивает сухость и непривычное отсутствие сладости в шипровом шлейфе. И вот мы переходим к третьей причине: за счет специфической структуры — ярких, хорошо освещенных, как правило травянисто-цитрусовых «вершков» и мшистых, затененных «корешков» — основных художественным приемом в шипре работает контраст. Словом, у шипра есть характер — непростой и в отдельных случаях угловатый. Шипровая тьма, присыпанная цветами и ветками, требует уважения. Для тех, кто пока не хочет нырять в нее с головой, но уже готов вглядеться, мы подобрали пять хорошо воспитанных шипров — чуть более приветливых, чем остальные.

Туалетная вода Mitsouko, Guerlain

Главный шипр и едва ли не первая вещь, которая приходит в голову, когда думаешь про этот жанр. Имя — Мицуко — Жак Герлен подсмотрел в книге знакомого романиста Клода Фаррера, написавшего о любви одноименной героини, жены японского адмирала, и британского офицера во время русско-японской войны. Герлен, подобно многим рожденным в колониальную эпоху французам, живо интересовался Азией — кроме того, хотел сделать приятное Фарреру, который в романе «Дым опиума» поместил другой герленовский аромат, Jicky, в декадентские декорации дорогого опиумного притона. Но ничего азиатского (впрочем, и европейского) в Misouko нет — лучшие шипры лишены прописки. Что же сделал Герлен: укоренил в мшистой шипровой базе молочный ирис и сияющий золотом персик –последний лег в свое лесное гнездышко идеально, как теплое, хорошо насиженное яйцо соловья.

6 100 р. за 50 мл, « ЦУМ

Soir de Lune, Sisley

Исключительно честное название: в сердце «Лунного вечера» сияют светлые, практически люминесцентные цветы — роза, ирис, мимоза, ландыш, но темнота, как любят говорить в фильмах ужасов, наступает неотвратимо. В ней, впрочем, скрываются исключительно приятные вещи — гречишный мед, порядочно грязные пачули, косматый мох с грибницей, рассыхающаяся древесина.

От 9 153 р. за 50 мл, магазины «Рив Гош»

1970-е были эпохой зеленых шипров: в то время шумели такие могучие «лиственницы», как Givenchy III, Private Collection марки Estée Lauder или Ivoire дома Balmain. Тогда же — в 1974 году — вышел Cristalle, один из немногих представителей жанра, благополучно переживший последующие десятилетия: аромат не сняли с производства и проявили предельную деликатность при переборке. Теперь у Cristalle есть младшие сестры — одноименная, более мягкая и скругленная фруктовым теплом парфюмерная вода и Cristalle Eau Verte, фланкер для любителей модной сегодня магнолии. Обе хороши, но оригинальный «Кристаль» просто велик, удивительно солнечный и проветренный для классического шипра, шелковый, как зелень на сияющих картинах Ватто. Умеет улыбаться — вероятно, именно в этом его секрет долголетия.

От 2 280 р. за 60 мл, магазины «Рив Гош»

AnaÏs AnaÏs L’Original, Cacharel

Вот еще один драгоценный обломок 1970-х — к старому названию даже прибавили L’Original, чтобы ни у кого не возникало сомнений: в знакомом флаконе тот самый мылкий и одновременно лесной «Анаис». Парфюмерный критик Лука Турин пишет, будто с 1970-х аромат ни разу не переформулировали, во всяком случае в целях экономии, поскольку стоимость его концентрата и без того исключительно невелика (правда, в прошлом году парфюмерам окончательно запретили использовать лилиаль — вещество с ландышевым ароматом, бывшее важным компонентом в формуле «Анаиса», и теперь его чем-то заменят). Недорогой компаунд, однако, не основная причина, по которой Cacharel не расстается с этим чудесным, несколько старомодным шипром. Важно другое: «Анаис» — страница успеха, один из главных ароматов начала 1980-х, имеющий колоссальную сентиментальную ценность. Навсегда запереть его в архиве — все равно что обнулить молодость целого поколения.

От 1 461 р. за 30 мл, магазины «Л’Этуаль»

Yvresse, YSL Довольно редкий зверь — фруктовый шипр. Появился на свет как Champagne, но вскоре был переименован под давлением шампанского лобби, не пожелавшего делиться защищенным наименованием. Впрочем, второе название, Yvresse (от французского ivresse, «хмель»), аромату подходит прекрасно: анис и мята создают прохладный, искрящийся аккорд, напоминающий рой пузырьков в хрустальной флейте, а персик с розой — любимое сочетание парфюмера Софии Гройсман — уводит профиль в сторону шампанских коктейлей, в первую очередь Беллини. Под всем этим льдистым светом тлеет узнаваемая шипровая база — темная горечь на дне бокала.

7 087 р. за 80 мл, онлайн-магазин YSL