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Для мам из Бабушкинского проведут тематический тренинг
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Для мам из Бабушкинского проведут тематический тренинг 

Управа района Бабушкинский 16 марта 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
Психологический тренинг «Делаем добрую маму» пройдет 19 марта в Культурном центре на Коминтерна. Об этом сообщила PR-менеджер центра Светлана Шило.
— Существует множество медитативных, психологических и арт-техник, которые по-настоящему могут помочь вернуть себе духовное спокойствие и гармонию. Главное — правильно применить техники на практике и не навредить себе. Чтобы не допустить ошибок, важно проконсультироваться с профессионалом. К счастью, в нашем центре есть такой человек. О том, как правильно вернуться в состояние радости и покоя, как пережить негативные эмоции и справиться со стрессом, расскажет психолог Евгения Коршунова, — заявила Светлана Шило.
Участников ждут по адресу: улица Коминтерна, дом 11/7. Начало в 18.30. Регистрация по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)
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