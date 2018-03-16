Для мам из Бабушкинского проведут тематический тренинг

Психологический тренинг «Делаем добрую маму» пройдет 19 марта в Культурном центре на Коминтерна. Об этом сообщила PR-менеджер центра Светлана Шило.

— Существует множество медитативных, психологических и арт-техник, которые по-настоящему могут помочь вернуть себе духовное спокойствие и гармонию. Главное — правильно применить техники на практике и не навредить себе. Чтобы не допустить ошибок, важно проконсультироваться с профессионалом. К счастью, в нашем центре есть такой человек. О том, как правильно вернуться в состояние радости и покоя, как пережить негативные эмоции и справиться со стрессом, расскажет психолог Евгения Коршунова, — заявила Светлана Шило

Участников ждут по адресу: улица Коминтерна, дом 11/7. Начало в 18.30. Регистрация по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)