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Полицейский помог китаянке найти потерянного 36 лет назад близнеца
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Полицейский помог китаянке найти потерянного 36 лет назад близнеца 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, сотрудник полиции помог женщине отыскать сестру-близнеца, которую она не видела 36 лет. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Сотрудница автобусной станции Ван Хуэй рассказала полицейскому, что у нее была сестра-близнец. Из-за бедности родители отдали девочек на удочерение через 16 дней после рождения. Несколько месяцев назад один из пассажиров сказал Хуэй, что заметил в Хэнчжоу женщину, которая очень похожа на нее. После этого она задумалась о поиске сестры.
Полицейский решил помочь. В паспортной базе данных оказалось больше 280 жительниц Хэнчжоу, которые родились в тот же день, что и Хуэй. Он перебрал их фотографии, нашел самую похожую и связался с ней. Женщина подтвердила, что у нее есть потерянная сестра-близнец, о которой она ничего не знает.
На следующий день сестры впервые встретились. Теперь они планируют совместными усилиями отыскать своих биологических родителей.
В 2017 году сообщалось, что в Китае состоялась свадьба идентичных близнецов. Чжэн Дашуан и Чжэн Сяошуан расписались с Лян Цзин и Лян Цин. Обе пары надели одинаковые наряды: женихи вышли в темных костюмах, кепках и красных бабочках, а невесты — в белых платьях и с одинаковыми прическами.
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