Numéro school: Можно ли научить быть стилистом? 

В Numéro School, может, ЕГЭ и не сдают, но выпускной экзамен у студентов тоже есть. Полтора месяца эти 9 ребят учились у главреда Numéro Игоря Андреева тому, как создавать образы, работать с командой на площадке, инструктировать модель — в общем, как делать красивые съемки. И мы решили показать вам их выпускные работы. Абсолютно всем — от поиска локации до обработки фотографий — ребята занимались сами. Самое главное, конечно, стайлинг. Посмотрите на работы выпускников и решите, выучились ли они на стилистов или нет. Нам кажется, что да. Хотите тоже? У вас есть последний шанс присоединиться к новому набору Numéro School. Игорь Андреев ведет курс «Как работает глянец». Узнать подробности и оставить заявку можно здесь: http://acmgacademy.com/numero/. А пока смотрите, что подготовили талантливые выпускники.
Фотограф: Александр Онищенко Стиль: Александр Онищенко Макияж/волосы: Ольга Арманд Модель: Anita Z (Avant)
Анна Гродская
Фотограф: Анна Гродская и Данила РоманковСтиль: Анна Гродская Макияж: Вика Хайленко Модель: Тоня (Aquarelle Models Agency); Соня (NIK Model Management Moscow)
Данила Романьков
Фотограф: Данила Романьков и Анна Гродская Стиль: Данила Романьков Модель: Антон (Neon Models)
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Дарья Шиленкова
Фотограф: Дарья Шиленкова Стиль: Дарья Шиленкова Модели: Анна и Данила
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Карина Фиолетова
Фотограф: Надя Филатова Стиль: Карина Фиолетова
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Мзия Гвидиани
Фотограф: Сергей Ломакин Стиль: Мзия Гвидиани Модель: Даша (MA Masson Management City)
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Анастасия Ткачук
Фотограф: Анастасия ТкачукСтиль: Анастасия Ткачук Модели: Старкова Анна (модельное агентство «VII models», г. Казань); Хабибуллина Амина (модельное агентство «VII models», г. Казань)
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Наталия Сиряченко
Фотограф: Дарья ЕвстегнееваСтиль: Наталия Сиряченко Макияж: Корина Бабкина Модель: София Илюшина
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Янина Усанова
Фотограф: Максим СекретарёвСтиль: Янина Усанова Макияж: Валерия Захарова Модель: Алиса Литвинова Локация: RED HOOK STUDIO 150 [news_photo_33] [news_photo_34] [news_photo_35] [news_photo_36]