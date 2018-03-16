Журнал Maxim провел редизайн

MAXIM — самый читаемый мужской журнал в России. Парадоксально, но любим он не только мужчинами, но и девушками (а может, девушки просто контролируют чтиво своих мужчин?). Из плюсов читатели выделяют разнообразный, и главное, интересный контент, а также юмор, который так или наче проскальзывает почти в каждой рубрике.

На протяжении полугода журнал проходил через серию обновлений, и теперь команда MAXIM готова представить его обновленную версию.

Глобальных целей по изменению редакционной политики через редизайн журнала у MAXIM не было. Главный редактор Александр Маленков признается, прежний стиль просто надоел, да и обновления — как ремонт — всё равно нужны раз в несколько лет.

Если и ремонт, то только косметический — серьезной перепланировки в новом номере не наблюдается. Стремясь к заветному минимализму, команда издания приняла решение немного «почистить» обложку. Экспериментируя с фонами, шрифтами и расположением текста в течение полугода, дизайнеры журнала в апрельском номере остановились в своих метаниях. Обложка ведущего мужского журнала стала лаконичнее, воздушнее и сдержаннее.

Александа Маленков вспоминает, когда MAXIM начал выходить в России 16 лет назад, избыточность и насыщенность обложки была благом для журнала. Сейчас обилие текста и буйство красок может сыграть даже во вред.

Примеры старых обложек журнала MAXIM:

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Примеры новых обложек журнала MAXIM:

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Изменения коснулись (и еще коснутся) и содержания журнала. В новых номерах появятся новые рубрики:

«Мозг месяца» — большое интервью с учеными на их профильные темы (спойлер: в апрельском выпуске астроном расскажет об интернете в космосе);

«Профессия» — мастера своего дела расскажут о всех тонкостях специализации;

«Обновленная медицина» — рубрика, уже известная поклонникам журнала. Ранее на вопросы читателей в ней отвечали самые разные врачи, теперь у «Медицины» появился постоянный спикер.

Новый номер обновленного журнала уже появился в продаже, и там, как говорит редакция MAXIM — всё «остромодно».