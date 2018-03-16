Получателей социальных услуг районного филиала ТЦСО «Вешняки» обучают бисероплетению и вязанию спицами

В отделении дневного пребывания филиала «Косино-Ухтомский» ТЦСО «Вешняки» работают кружки прикладного искусства.

Так, руководитель кружка «Мастерица» помогает освоить первые шаги на пути к мастерству вязанию спицами и крючком, рассказывает о новинках вязаной моды, дает советы по прочтению схем и поиску нужного размера или рисунка. Кружок работает по понедельникам с 13.30 до 15.00 Также на базе Центра работает кружок бисероплетения. На занятиях, которые проходят по средам в аналогичное время, кружковцы делают из бисера цветы, сувениры, предмета интерьера и украшения.

Филиал «Косино-Ухтомский» (г. Москва, ул. Святоозерская,11), телефон 8 499 721 73 48