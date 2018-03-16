Лучшие работники УК «Жилуниверсал» получили благодарности

Решают все вопросы вместе

По словам главного инженера УК «Жилуниверсал» Алексея Илюшина, основная проблема в Кировском районе — это старый жилищный фонд. Капитальный ремонт здесь проводится не в том объеме, в котором нужен. Все коммуникации домов сильно изношены. Поэтому текущий ремонт выполняется в большинстве случаев с полной их заменой.

Зимой работники управляющей компании чистят крыши и территории от снега, а летом проводят ремонт инженерных коммуникаций, кровель и готовят жилищный фонд к зиме. Основной принцип работы «Жилуниверсала» — это открытость, поэтому сотрудники держат постоянную связь с жильцами.

"Чтобы контролировать все заявки жильцов, мы открыли колл-центр, — говорит Алексей Илюшин. — Все заявки поступают туда, в режиме онлайн мы всегда можем их посмотреть и сразу отправляем людей по адресам. Мы выпускаем газету о работе нашей компании, у нас есть аккаунт в «Твиттере». Мы всегда стараемся найти общий язык с жильцами, если есть недопонимание, садимся за стол и решаем возникшие вопросы".

Лучшие работники года

По случаю Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и за большой личный вклад в развитие ЖКХ работники этой сферы получили благодарственные письма главы г. о. Самара. Среди них слесарь-сантехник пятого разряда Владимир Хворов. Слесарем он трудится с 1985 года. Ежедневно он следит за общедомовым имуществом, чтобы у людей всегда было отопление, вода, работала канализация. Жители знают его в лицо, звонят, чтобы поздравить с праздниками, а если что-то сломалось, обращаются не в ЖЭУ, а напрямую к нему. Владимир Анатольевич всегда готов прийти на помощь, даже в выходные и праздники.

В работе слесаря устранение засоров не редкость. Они возникают из-за невнимательного отношения жильцов к домовому хозяйству, считает Владимир Хворов и советует бережнее к нему относиться.

"Сварка — это искусство"

В числе награжденных — сварщик пятого разряда А. Г. Кудряшов . В этой профессии Александр Германович уже 15 лет и своей главной задачей считает постоянное совершенствование навыков. Про свою работу сварщик рассказывает очень увлеченно.

"Иногда в квартирах приходится варить, что называется, «по зеркалу», когда невозможно подобраться к трубе, например, из-за того, что мешает стена, — рассказывает Александр Кудряшов. — Это ювелирная работа, доступная только мастерам. Вообще сварка, на мой взгляд, своего рода искусство. Ты должен видеть, как идет металл, чувствовать толщину трубы, чтобы не прожечь, следить за шириной и высотой шва, размером чешуек. Это все надо не просто знать, а ощущать. Когда я работаю, получаю удовольствие от процесса, от прочного шва, который возвращает людям жизнь без коммунальных проблем. И люди ценят и благодарят. Знаете, как на душе тогда хорошо".

Также за свой труд достойны похвал и отмечены грамотами: и электромонтажник Рамис Галиев, слесарь-сантехник Владимир Мажаров, электромонтер Хайям Мамедов и монтажник санитарно-технических систем и оборудования Валерий Шагдалеев, которые работают точно и четко.

Александр Кудряшов, электро-газосварщик:

— Бывает, жильцы встречают нас недружелюбно. Людей можно понять — нет тепла, воды, а когда мы, наконец, приходим, весь негатив, который они накопили за это время, достается именно нам. Но мы не в обиде. Главное — не терять самообладания и делать свою работу качественно.

Владимир Хворов, слесарь-сантехник:

— Если случаются аварийные ситуации, мы работаем и сверхурочно, и по выходным. Если у меня есть возможность, я всегда стараюсь прийти на помощь. У нас работа такая — делать все, чтобы в домах был комфорт.