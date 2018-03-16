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Аглая Тарасова снялась топлес, продемонстрировав роскошное декольте
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Аглая Тарасова снялась топлес, продемонстрировав роскошное декольте 

Teleprogramma.pro 16 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
23-летняя дочь Ксении Раппопрот недавно снялась в фильме «Лед» с Милошем Биковичем и Александром Петровым. Свою актерскую карьеру Аглая Тарасова начала лишь два года назад, оказавшись на съемочной площадке одного сериала по просьбе мамы. «Лед» стал первой полнометражной картиной для девушки, в которой она также снялась со своим возлюбленным сербским актером Милошем. Пара некоторое время скрывала свои отношения, но в прошлом году они впервые вышли в свет вместе и не скрывали своих чувств.
Недавно Аглая приняла участие в провокационной фотосессии. Сегодня она опубликовала несколько снимков, на которых позирует топлес. В кадре девушка облачена в брюки и пиджак темно-зеленого цвета. Ее волосы были убраны в пучок, а губы выделены фиолетовой помадой. Актриса позировала без нижнего белья. Расстегнув пиджак, она продемонстрировала роскошное декольте. Поклонники пришли в восторг от пикантных снимков Тарасовой.
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Вероятно Бикович не был против того, чтобы его возлюбленная снималась в подобных фотосессиях, так как сам тоже известная персона. Многие фанаты актрисы отметили, что она выглядит очень привлекательно в этом образе. «Вы шикарны. Как вам идет фиолетовая помада, и этот костюм», «Ты, как всегда, неотразима», «Какая она шикарная. Черты лица потрясающие, образ и стиль одежды всегда с изюминкой», «Красивый образ», — прокомментировали фото подписчики.
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