Ещё
Более 40 млн рублей направят в Рузском городском округе на борьбу с борщевиком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 40 млн рублей направят в Рузском городском округе на борьбу с борщевиком 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
В Рузском городском округе Московской области на борьбу с борщевиком в 2018 году направят свыше 40 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В 2018 году мы обработаем специальными средствами против борщевика более 4 тысяч гектаров, на борьбу с борщевиком будет направлено более 40 миллионов рублей. Единый бюджет, который был сформирован после преобразования района в округ, поможет провести эту работу системно и более масштабно», — сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов на встрече с жителями.
Он также отметил, что борщевик был завезен в Рузский городской округ в 1940-1950-х годах ХХ века в качестве корма для коров, и именно с Рузского городского округа началось распространение борщевика по территории Московской области.
При этом на территории всего Подмосковья на программу борьбы с борщевиком в 2018 году выделено более 300 миллионов рублей.
Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».
РИАМО: последние новости
Роспотребнадзор выявил более 300 нарушений у юрлиц и ИП в Подмосковье за минувшую неделю Манул в Московском зоопарке приуныл из‑за нетающих сугробов Четверо козлят и трое ягнят родились на «Городской ферме» на ВДНХ в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность39
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение