Девушке-киборгу не дали зарядить руку на научной конференции, потому что посетители заряжали телефоны

Девушка-инвалид с бионической рукой Энджел Джиуффрия (Angel Giuffria) отправилась на научную конференцию, но забыла зарядить свой протез. Она хотела воспользоваться розеткой, но ей не удалось: люди, заряжавшие телефоны, не дали ей подключиться. Но девушка не расстроилась.

Источник: Chron

Энджел Джиуффрия родилась без части левой руки. Она сменила много разновидностей протезов, пока не остановилась на бионическом. Теперь Энджел выступает в защиту бионики. Чтобы показать свою руку в действии, девушка отправилась на конференцию South by Southwest (SXSW).

На мероприятии у нее возникла проблема — рука разрядилась. В основном Энджел заряжает ее ночью, а батарейки хватает на 20 часов работы, но в этот раз она забыла о зарядке.

#CYBORGPROBLEMS! You know when you think you plug your phone in at night — & you didn’t. Well, apparently I did that w my #bionic arm last night SO a courier is bringing my arm charger to #SXSW #Ottobock pic.twitter.com/pauiLwILV8

— Angel Giuffria (@aannggeellll) 10 марта 2018 г.

«#проблемыкиборгов! То чувство, когда думаешь, что поставил свой телефон на зарядку на ночь, а на самом деле нет. То же самое произошло с моей рукой прошлой ночью, поэтому курьер везет мне зарядку на SXSW».

Зарядку-то привезли, но возникла другая проблема: розетки заняли люди, заряжающие телефоны. Девушке они место уступить отказались. К счастью, она нашла другую розетку и смогла наконец зарядить руку.

#CyborgProblems FYI: People at this @SXSW panel refused to give up charging their phones so I could charge my arm but I found an outlet in the back of the room so CHARGE ME UP. pic.twitter.com/RYosq8MwN2

— Angel Giuffria (@aannggeellll) 10 марта 2018 г.

«#проблемыкиборгов Люди на SXSW отказались отключить от зарядки свои телефоны, чтобы я могла зарядить руку. Но я нашла розетку в задней части зала, заряжаюсь».

На твит Энджел отреагировали тысячи людей. Они возмущались поведением посетителей конференции, которые не могли освободить хоть одну розетку для Энджел. Но девушка совсем не расстроилась из-за этой ситуации и даже ответила своим подписчикам:

«Я не злюсь на них! Было даже смешно, тем более рядом была еще одна розетка. Насколько я понимаю, они запутались в ситуации. Многие на SXSW думают, что моя рука — модное украшение в стиле видеоигр или причудливая светящаяся перчатка».

Энджел не только выступает на различных конференциях, но и снимается в кино. Ее можно было увидеть в эпизодической роли в «Голодных играх». На съемках ее рука привлекла внимание актрисы Дженнифер Лоуренс , которая сначала подумала, что это часть костюма. Энджел говорит, что она уже привыкла к такому вниманию.

«Я привыкла, что люди часто не понимают. Они думают, что это какой-то реквизит, и спрашивают, куда я дела остальную часть руки».