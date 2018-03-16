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Египетский депутат предложила сажать мужчин за сокрытие второго брака
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Египетский депутат предложила сажать мужчин за сокрытие второго брака 

РИА Новости 16 марта 2018
КАИР, 16 мар — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Депутаты Палаты представителей (парламента) Египта рассматривают поправки к проекту нового гражданского кодекса, которые предусматривают тюремное наказание для мужчин, решивших тайно обзавестись второй женой, рассказала РИА Новости египетский депутат Сулаф Дарвиш.
"Цель нового законопроекта — защитить семью и детей, поставить интересы семьи выше интересов одного из супругов", — сказала Дарвиш.
Она пояснила, что новая версия кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев супругу, решившему взять в жены вторую женщину, но преднамеренно скрывшему это от первой супруги. Также законопроект предусматривает штраф для должностного лица, регистрирующего брак, если он не удостоверился в том, что первая жена действительно уведомлена о грядущих изменениях в семье.
В Египте, как и в большинстве арабских стран, многоженство разрешено законом. По данным газеты «Аль-Ахрам», порядка четырех процентов женатых египтян имеют более одной супруги. Зачастую вторыми женами становятся вдовы или разведенные женщины, испытывающие материальные трудности.
Примечательно, что действующий закон не требует получения согласия первой жены, однако муж обязан ее уведомить о намерении повторно связать себя узами брака.
В то же время, по словам депутата, недобросовестные супруги часто идут на хитрость, чтобы скрыть второй брак. «Опыт показывает, что в этой сфере распространены разные виды мошенничества», — сказала собеседница агентства. В частности, при регистрации брака нерадивые мужья указывают заведомо неверный адрес первой супруги. Таким образом, соответствующее уведомление отправляется не по адресу.
Положение о возможности ареста супруга за сокрытие второго брака пока остается только законопроектом, но уже спровоцировало шумиху в СМИ. «Это положение сейчас активно обсуждается в парламентских комитетах, а затем по нему будет общественная дискуссия», — сказала Дарвиш. «Конечно, еще важнее, чем принимать новые законы, прививать сознательность многим представителям нашего общества», — заключила народная избранница.
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