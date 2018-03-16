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В зоопарке Ярославля родился дикобраз-альбинос: смотрим фото малыша
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В зоопарке Ярославля родился дикобраз-альбинос: смотрим фото малыша 

76.ru 16 марта 2018
Фото: 76.ru
В ярославском зоопарке появился на свет малыш-альбинос. Полностью белый индийский дикобраз родился 1 марта.
— Белый дикобраз — явление редкое в природе, и особенно редкое в неволе, — рассказали в ярославском зоопарке. — У малыша полностью отсутствует маскирующий окрас и красные глазки.
Отсутствие тёмного пигмента в дикой природе для дикобразов смертельно, такое животное быстро замечают хищники. Однако белый цвет никак не помешает малышу расти здоровым в зоопарке. Взрослый дикобраз может достичь веса до 15 килограммов и иметь иголки до 30 сантиметров длиной. Живут индийские дикобразы до 15 лет.
Альбиносу чуть больше двух недель
А недавно в ярославском зоопарке поселились лошади размером с собаку.
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