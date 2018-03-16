Чем кормить городских птиц?

Sobesednik.ru узнал у орнитолога, как правильно и чем именно кормить зимой диких пернатых.

«Недавно услышала, что в начале весны очень важно подкармливать птиц — сейчас им даже труднее, чем зимой. А каких и чем? Дайте, пожалуйста, профессиональный совет, потому что все говорят разное…»Ольга, Новосибирск

Вокруг птичьего меню действительно много спорят, а чаще просто кормят птиц всем подряд. Мы попросили объяснить, что к чему, орнитолога Надежду КИЯТКИНУ, члена Союза охраны птиц России:

— Если мы говорим про мелких птиц — воробьев, синиц, московок, лазоревок, — лучшей пищей для них будут семечки подсолнуха. Неважно, очищенные или нет, главное, чтобы они были сырыми и несолеными. Такие можно купить на развес в любом крупном супермаркете. Можно подкармливать птиц белым хлебом — слегка подсушенным. Но не давайте им черный хлеб, не стоит кормить сдобной выпечкой и сладкими изделиями — печеньем, булочками.

Еще один хороший вариант подкорма — это срезанный с мяса жир, то есть несоленое сало. Само мясо птицы тоже любят, но это дорого, а вот обрезки жира будут большим подспорьем для них. На такое могут позариться даже дятлы: на кормушку они, конечно, вряд ли прилетят, но если подвесить обрезки неподалеку от места их обитания, то могут появиться. Хорошо птицы едят также вареное яйцо. Водоплавающим — например кряквам — тоже можно давать белый хлеб.

Важный момент: если начали кормить птиц, например поставили на балконе или у дома кормушку, подсыпайте корм регулярно. Поиск пропитания устроен так, что птицы намечают для себя удачные точки по конкретному маршруту и потом следуют ему. Таким образом они экономят драгоценную энергию, которая им требуется на обогрев. Если кормушку бросили, это очень плохо: птицы зря теряют силы. Сейчас для них действительно очень тяжелое время, потому что и холодно, и собрать с земли еще нечего, и ягод, которыми они питались зимой, почти не осталось. Подкармливать птиц стоит до тех пор, пока не сойдет снег.

Очень часто можно увидеть в кормушках пшено. Его лучше не давать, многими птицами оно тяжело усваивается. Что касается голубей и ворон, которых, как считается, вообще кормить не надо, то я бы не согласилась. Некоторые орнитологи полагают, что в Москве сильно уменьшилось число ворон, потому что мусорные баки стали закрытыми и эти птицы больше не могут находить там корм. Становится меньше воробьев: в городе постоянно косят газоны и летом птицы остаются без семян.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018.