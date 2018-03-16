Хватит кричать, или Возможны ли отношения без конфликтов

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Юля Инамора,

колумнист

Отношения двух людей — очень сложная и динамичная система, которую постоянно испытывают на прочность всякие жизненные перипетии. Разногласия и противоречия возникают практически у всех, но станут ли они серьезными проблемами, которые поставят под угрозу отношения, зависит от многих факторов.

Кто-то убежден, что в идеальных отношениях конфликтов никогда не бывает. Хотелось бы в это верить, но это не так. Конфликты неизбежны, если мы, конечно, ведем речь о людях, а не о роботах. Их отсутствие говорит скорее не об идеальных отношениях, а о том, что в паре либо давно царит безразличие, либо проблемы привыкли замалчивать. Ни то, ни другое не говорит о счастливом союзе.

Чтобы конфликты не становились угрозой для ваших отношений, придерживайтесь нескольких правил всякий раз, когда между вами назревает ссора. Ну и покажите их своему мужчине на всякий случай, пусть тоже будет в курсе.

Не отлынивайте от разговора

Когда одного волнует какой-то жизненный или бытовой вопрос, а другой не хочет его обсуждать и всякий раз пытается уйти от разговора, меняет тему, то через некоторое время недосказанность выльется в самый настоящий конфликт.

Не все способны принимать решения здесь и сейчас, особенно когда речь идет о каких-то значимых вещах: покупке квартиры, переезде в другую страну, рождении ребенка, но лучше прямо сказать, что вы думаете по данному вопросу, чем прятать голову в песок, как страус.

Не срывайтесь на крик

Криком доказывают свою правоту только те, кто не может найти более адекватные способы донести до собеседника свои мысли. Как бы вас ни раздражала ситуация, старайтесь сохранять спокойствие, даже если ваш оппонент повышает голос.

Просто дайте себе установку не решать никакие вопросы криком. Если чувствуете, что можете потерять над собой контроль, отложите диалог, развейтесь, прогуляйтесь, отдохните и начните обсуждение в спокойном режиме.

Старайтесь решить проблему, а не доказать свою правоту

Некоторые дамы устраивают скандал не потому, что это необходимо для решения возникшей проблемы, а для того, чтобы мужчина признал свое поражение.

К сожалению, толку от такой победы совсем немного. Скандалистов мало кто готов долго терпеть. Поэтому в любом конфликте ищите варианты решения проблемы, а не соревнуйтесь с вашим партнером, кто из вас круче как оратор.

Не переходите на личности и оскорбления

Всегда обсуждайте проблему, а не человека, с которым вы спорите. Когда вы переходите на личности, вы смещаете внимание с самой проблемы на собеседника. Вопрос вы таким образом не решите, а вот усугубить конфликт шансы очень возрастают. Проблема в конце концов решится, а вот обидные слова запомнятся надолго.

Если уж так переполняют эмоции, лучше разбейте что-нибудь несущественное или швырните вещь об стену, но никогда не опускайтесь до унижений и оскорблений.

Не только говорите сами, но и слушайте собеседника

Часто люди бывают так увлечены отстаиванием своей точки зрения, что просто не слышат никого вокруг себя. Если так делают оба собеседника, то со стороны спор выглядит как разговор слепого с глухим.

Всегда пытайтесь не только высказаться, но и выслушать то, что вам хотят сказать. Причем выслушать вдумчиво. Не исключено, что вам говорят что-то действительно разумное, с чем стоило бы согласиться.

Не стесняйтесь признать свою неправоту

Некоторые женщины во время спора вдруг понимают, что были неправы, но им стыдно в этом признаться, ведь таким образом они будут выглядеть глупо в глазах оппонента. Поэтому продолжают гнуть свою линию, в результате чего выглядят еще глупее.

Если вы поняли, что неправы, сразу же признайте это, обернув все в шутку или сославшись на слишком тяжелый день. Вас поймут и простят, а конфликт будет сразу же исчерпан.

Не заставляйте мужчину читать ваши мысли

Надуться и ничего не говорить — тактика очень многих. Но мужчины не телепаты, они не могут читать мысли. Если вас что-то обидело или расстроило, говорите об этом четко и ясно, без лишней драмы.

Не ссорьтесь при посторонних

Любая ссора должна быть делом только вас двоих. Даже если конфликт возник при посторонних, отложите выяснение отношений до тех пор, пока вы не окажетесь наедине. Публичные ссоры, во-первых, выглядят отвратительно со стороны, а во-вторых, унижают обоих участников.

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