Рождественская высказалась о Евтушенко

По признанию Екатерины, Евтушенко достаточно часто навещал своего друга, был дома «и по-дружески, и по-соседски». Поэты жили на соседних улицах, в пяти минутах ходьбы друг от друга.

"Всегда какой-то разноцветный, крадущийся, размахивающий руками, будто пытающийся всех разом отогнать или обнять, по настроению", — поделилась детскими воспоминаниями Екатерина. Кроме того, она запомнила Евтушенко человеком, который всегда читал стихи — свои или чужие.

Поэты часто устраивали «дуэли» — читали стихи по очереди, пока кто-то не забывал строчку. «Если отец читал свои стихи и они кому-то из присутствующих нравились, Евтуху становилось физически больно, чужого успеха он не выносил», — поделилась интересным фактом Рождественская.