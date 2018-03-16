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Рождественская высказалась о Евтушенко
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Рождественская высказалась о Евтушенко 

Russianshowbiz.info 16 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Известный фотограф Екатерина Рождественская опубликовала архивное фото своего отца — Роберта Рождественского и поэта Евгения Евтушенко.
По признанию Екатерины, Евтушенко достаточно часто навещал своего друга, был дома «и по-дружески, и по-соседски». Поэты жили на соседних улицах, в пяти минутах ходьбы друг от друга.
"Всегда какой-то разноцветный, крадущийся, размахивающий руками, будто пытающийся всех разом отогнать или обнять, по настроению", — поделилась детскими воспоминаниями Екатерина. Кроме того, она запомнила Евтушенко человеком, который всегда читал стихи — свои или чужие.
Поэты часто устраивали «дуэли» — читали стихи по очереди, пока кто-то не забывал строчку. «Если отец читал свои стихи и они кому-то из присутствующих нравились, Евтуху становилось физически больно, чужого успеха он не выносил», — поделилась интересным фактом Рождественская.
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