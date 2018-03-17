Эксцентричный гений: дочь Стива Джобса поделилась воспоминаниями об отце

Не так давно Лиза Бреннан-Джобс сообщила в СМИ о том, что намерена издать книгу, которая будет посвящена ее непростым отношениям с отцом. По словам Лизы, в мемуарах она расскажет о том, насколько сложной была жизнь дочери эксцентричного предпринимателя.

Лиза утверждает, что книга выйдет ближе к сентябрю и прольет свет на многие вопросы, относительно гения. Дочь предпринимателя собирается в своих мемуарах рассказать о том, как она становилась на свой путь в жизни и как на ее развитие повлиял отец. Сама Лиза является журналисткой, что помогло ей в написании автобиографии. Женщина попытается раскрыть многие личные стороны взаимоотношений с отцом. По словам самой Лизы, быть дочерью гения всегда было трудно.

Мемуары опубликует издательство Grove Press и все, кто уже получил доступ к ним и прочитал их, отметили, что историю Лизы можно назвать «горьким» рассказом. В жизни Лизы было настоящее противостояние своему непредсказуемому отцу. ​Напомним, что 39-летняя Лиза Бреннан-Джобс является старшей дочерью предпринимателя. Она родилась в отношениях Стива с его подругой Крисанн и глава Apple долгое время отрицал свое отцовство. Также Стив скрывал тот факт, что компьютер Apple Lisa был назван именно в честь дочери.