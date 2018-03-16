Египетских мужчин предлагают сажать в тюрьму за тайное многоженство

Депутаты Палаты представителей (парламента — прим. ред.) Египта рассматривают внесенные поправки к проекту нового гражданского кодекса, которыми предусматривается тюремное наказание для мужчин, решивших тайно обзавестись второй женой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетского депутата Сулаф Дарвиш.

По словам Дарвиш, целью нового законопроекта является защита семьи и детей и становление интересов всей семьи выше интересов одного из супругов.

Депутат пояснила, что новая версия кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев супругу, решившему взять в жены вторую женщину и преднамеренно скрывшему это от уже имеющийся супруги. Также законопроектом предусмотрен штраф для должностного лица, которым был зарегистрирован брак, если он не убедился в том, что первая жена действительно в курсе грядущих изменений в семье.

В Египте, как и в большинстве арабских стран, многоженство разрешено законом. По данным местных СМИ, порядка четырех процентов женатых египтян имеют более одной супруги. Чаще всего вторыми женами становятся разведенные женщины или вдовы, которые испытывают материальные трудности.

Отмечается, что действующий закон не требует получения согласия первой жены, однако муж обязан уведомить ее о своем намерении повторно жениться.

Но недобросовестные супруги часто идут на хитрость, чтобы скрыть второй брак. Как отмечает Дарвиш, опыт показывает, что в этой сфере распространены разные виды мошенничества. Например, при регистрации брака мужья указывают заведомо неверный адрес первой супруги.

Из-за этого соответствующее уведомление не доходит до истинного адресата.

Данное положение пока остается только законопроектом, но уже привлекло к себе внимание СМИ.

Сообщается, что положение активно обсуждается в парламентских комитетах, а позже по нему последует общественная дискуссия.

В заключении депутат отметила, что более важным является, конечно, прививать сознательность многим представителям общества.

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