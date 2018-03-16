«А как же ложь во благо?»: Ирене Понарошку разонравилось врать

Известная телеведущая Ирена Понарошку поделилась рассуждениями относительно естественного желания человека быть честным. Она обратила внимание на то, что при всем желании далеко не во всех ситуациях удается говорить правду, причем иногда она может только навредить. Как же поступать в подобных случаях? У подписчиков знаменитости есть свои мнения на этот счет.

35-летняя Ирена Понарошку любит размышлять о жизни, ее посты привлекают много внимания. Недавно пользователи соцсетей обсуждали ее информацию о правилах обучения в институте благородных девиц, где девочек готовили для того, чтобы те стали идеальными женами. Многие были в шоке от требований блюсти чрезвычайно строгий образ жизни. На этот раз Понарошку обсуждает тему вранья, которое ей в целом неприятно: «С каких-то пор мне совсем разонравилось врать. Хотя я имела третий юношеский разряд по этой дисциплине — так бывает с девочками в строгих семьях!.. Но бывают ситуации, которые ставят моего правдолюбца на колени».

Ирена задумалась над вопросом — «А как же ложь во благо?», ведь далеко не всегда есть смысл честно выражать свое мнение, которое вполне можно оставить при себе и ничего плохого не случится. Напротив — человек сохранит хорошее настроение, не услышав обидных вещей: «Я не понимаю, как быть, если радушная хозяйка угощает собственноручно испеченным тортом и спрашивает с надеждой в глазах: „Ну как?!“ А торт — ужасный: сплошное масло, сахар хрустит на зубах, от цедры сводит челюсть, тесто не пропеклось…» Телезвезда не знает, как правильно отвечать и нужно ли хотя бы из вежливости съесть половину десерта, который не нравится. Это будет выглядеть странно, особенно если при «анонсе торта» гость говорил, что обожаешь домашнюю выпечку: «А можно еще сильнее усугубить ситуацию: автор торта — ваша свекровь! Или начальница! Или дочка мужа от первого брака. Как правильно вести себя в таких ситуациях?! Что важнее — правда или инстинкт самосохранения?!»

Большая часть подписчиков Ирены Понарошку посчитала, что в ситуации с людьми, которых не следует обижать, ибо себе дороже, есть смысл слукавить либо уйти от прямого ответа, что кажется оптимальным вариантом: «А я не понимаю, зачем врать. Она же сама, потом торт попробует и поймет, что гадость. По мне если у меня торт не получился, лучше скажите честно, в другой раз учту косяки и сделаю лучше».

«Повзрослев, поняла, что правда может очень сильно задеть и расстроить, начала применять ее выборочно». «Никогда не обижу человека, который старался для меня и что-то готовил, но вежливо отказаться попробую». «Ложь тоже должна быть в жизни, ничего страшного». «Еще можно расспрашивать рецепт, параллельно пытаясь спрятать куда-нибудь часть невкусной еды. Я однажды так кусок курицы в горшке с фикусом закопала, от безысходности».

Примечательно, что Ирена Понарошку — убежденная вегетарианка, потому очень избирательно подходит к питанию. Она много лет назад отказалась от пищи животного происхождения, а недавно рассказала, когда впервые задумалась о том, чтобы перестать есть мясо.