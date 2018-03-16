Лучшие книги о красоте и здоровье от авторов-знаменитостей

Актрисы, модели и популярные блогеры отлично разбираются в вопросах красоты и здоровья и даже книги об этом пишут. Вот четыре доказательства.

Несмотря на расплывчатое название из разряда «обо всем и ни о чем», книга актрисы вполне себе практична и может послужить четким руководством к действию, если вам прямо вот позарез надо отыскать свое место в жизни, обрести уверенность в себе, да сбросить лишний вес, в конце концов. С первых же строк Кейт Хадсон признается в том, что сама какое-то время после рождения первого сына провела не в лучшей форме и, нервничая, что не получит очередную роль, истерично пыталась худеть, меняла диеты, изводила себя тренировками — но все было бесполезно. Пока она не научилась прислушиваться к собственному телу, распознавать его сигналы и намеки.

Другой вопрос — как это сделать? Ответ оказался до гениальности прост — надо в буквальном смысле «просканировать» внутренним взором руки-ноги и все остальное и вычислить, где есть проблемы. А уже потом взяться за выбор правильной системы питания, приемлемой физической активности, способов снятия стресса. Так методом проб и ошибок, бесконечных «да, мне это подходит — нет, мне это не подходит» Кейт выяснила, что диета ей симпатична щелочная, методика оздоровления организма — аюрведическая, а вместо фитнес-тренировок телу требуются обычные танцы.

Повествованием о своем личном опыте Кейт, разумеется, не ограничивается — не зря же книгу затеяла. Поэтому на протяжении девяти глав и 250 страниц рассказывает о способах принятия себя и своего тела, пользе интуитивного питания и медитации, вариантах детокса. Отдельная тема — так называемые «Карты изменений», которые читателям предстоит заполнять на протяжении книги. Они, кстати, и правда неплохо помогают кое-что для себя прояснить в собственном поведении и образе мыслей. И да, стать от этого счастливее.

«Все вещи рано или поздно изменяются. В процессе изменения очень важно очистить себя, чтобы не остановиться или не застрять из-за страха или в цикле обвинений, которые собьют с курса. Я узнала — и это подтвердили многочисленные эксперты, с которыми я общалась, — что препятствия к похудению и хорошей форме связаны скорее с эмоциональным багажом, от которого надо избавиться, чем с диетой и физическими нагрузками».

Когда суперуспешная голливудская актриса вдруг пишет книгу о здоровье, сначала как-то не веришь ни в серьезность содержания, ни в глубину владения темой. Однако звезда «Ангелов Чарли» зарекомендовала себя в роли вполне себе компетентного ЗОЖ-автора еще несколько лет назад, когда выпустила книгу о теле. Теперь же, в соавторстве с журналисткой Сандрой Барк, она издала книгу, посвященную вопросам долголетия и способам его достижения. Своей задачей Кэмерон Диас поставила разобраться не просто в том, как прожить на некоторое количество лет больше, — а каким образом жить долго и при этом сохранить качество жизни и здоровья на высоком уровне. То есть не ослабеть физически, не опуститься морально, не утратить бодрость тела и духа. Один из главных посылов ее книги вот в чем: всеми правдами и неправдами сражаться за вечную молодость — бессмысленно и глупо. Бороться с возрастом — просто незачем. А вот как следует разобраться с процессами, происходящими в организме с возрастом, и взглянуть на старение более оптимистично — да, этим стоит заняться прямо сейчас. Тем более что страх старения среди женщин в современном мире силен как никогда, ведь в культ возведена молодость любой ценой.

В поисках информации о последних научных данных и открытиях в области возрастной медицины Кэмерон объездила ведущие университеты и исследовательские центры США, провела множество интервью с учеными. И сначала убедилась сама, а теперь убеждает нас: мы боимся старения потому, что многого о нем не знаем. А надо бы. Ведь в вопросы долголетия помимо генетики замешаны знания о строении клеток тела, о женских гормонах, об особенностях «поведения» органов с возрастом. Так что в одной из глав автор подробно разбирает вопрос о том, как именно стареют дыхательная, зрительная, выделительная, сердечно-сосудистая, опорно-двигательная, нервная системы — и как их защитить. Отдельная глава посвящена непростому и, кстати, до сих пор недостаточно изученному вопросу менопаузы. Еще одна — способам облегчить жизнь в возрасте с помощью правильного питания, фитнеса, отдыха, медитации. В целом книга оставляет приятное впечатление: информация грамотно структурирована и умело подана, без нагнетания эмоций, в стиле спокойных дружеских разъяснений. Советы легко применимы на практике. Все, что требуется от читателей, — постараться не превратить стремление к долголетию в безуспешную погоню за вечной юностью.

«Врачи и ученые единодушны: чтобы противостоять возрастным заболеваниям, таким как болезни сердца и деменция, вы либо пьете таблетки, либо пересматриваете свой образ жизни. Давая телу достаточную физическую нагрузку, полноценное питание и отдых, защищаясь от стресса, вы закладываете фундамент собственного долговременного здоровья. Эти элементы часто рассматриваются по отдельности, но на самом деле они являются составными частями единого целого».

Анастасию Решетову знают в первую очередь как девушку певца Тимати , во вторую — как модель, в третью — как инстаграм-звезду с более чем миллионом подписчиков и парой тысяч фоточек, демонстрирующих безупречные лицо и фигуру. Так вот: буквально несколько дней назад Анастасия явила поклонникам свой новый талант — писательство, выпустив «книгу-тренер о том, как изменить свою жизнь и тело». Первым делом на первых же страницах Настя внушает читательницам уверенность в себе: себя надо любить, свою внешность ценить, но при этом не забывать постоянно совершенствовать. Далее автор переходит к делу — то есть чертовой дюжине глав на темы одна популярнее дугой.

Во-первых и в главных, вам предстоит узнать, как достичь фирменной решетовской фигуры «песочные часы» с осиной талией, широкими бедрами и точеной грудью — модель наконец-то скажет всю правду о своих любимых упражнениях и разгласит секреты тренировок. Расскажет о том, как начать спортивный образ жизни и не сойти с дистанции раньше времени. Напомнит о важности питьевого режима и качественного сна. Поговорит о правильной косметике. И наконец, напишет много букв о полезном питании, а именно: о способах борьбы с тягой к нездоровой пище, о плюсах и минусах вегетарианства и сыроедения, поделится соображениями насчет экспресс-диет, замолвит слово о спортивном питании. Книга отлично оформлена, дизайн нескучный, фотографии мотивирующие — все по-звездному.

«В детстве меня часто называли «кроликом», «лошадью», и я боялась улыбаться. Сейчас же все говорят, что моя улыбка прекрасна и обворожительна. Другой пример — мои худые ноги, которые были предметом насмешек моих одноклассников. Я смотрела на своих полных сверстниц и мечтала стать такой же, потому что меня часто дразнили дылдой и анорексичкой. В результате у меня развились комплексы, с которыми я, к счастью, смогла справиться, оставив их далеко в прошлом. Почему так случилось? Наверное, потому, что я перепрограммировала, перенастроила себя. Однажды я задумалась: «А почему я считаю свои внешние данные недостатками? Может, они как раз, наоборот, являются моим достоинством — тем, что делает меня уникальной? Пора перестать слушать других людей и начать любить себя». Это и есть начало пути. Если ты не полюбишь себя, тебя не полюбит никто».

«Ленивый фитнес», Екатерина Ильиных, изд. «Эксмо»

На youtube-канале фитнес-блогера Екатерины Ильиных — более 151.000 подписчиков, в ее инстаграме @katyaworldchannel — 28.000 фолловеров, а еще много-много советов по здоровому образу жизни, правильному питанию, быстрым и результативным упражнениям на все группы мышц. Собственно, весь этот контент и составил основу ее книги «Ленивый фитнес. Гид по ежедневным тренировкам». На самом деле с каждой прочитанной страницей становится все более очевидным, что фитнес не такой уж и ленивый и что впахивать придется на совесть. Начинать Екатерина советует с фитнеса прямо в кровати: поза полулотоса, скручивания, самомассаж, все дела. Затем совершенствование тела и духа продолжается в ванной, на кухне, в саду возле дома, далее везде. В течение дня автор предлагает заняться растяжкой, выполнить несколько видов «планки», модифицированную «березку», запомнить и воспроизвести энное количество упражнений для бедер, попы, ног, живота, шеи и даже мышц лица (фейсбилдинг). Все это — ради благородной цели привести себя в порядок всего за 30 дней. Последняя глава даже посвящена систематизации пройденного под девизом «Даю месяц, чтобы похудеть!». Бонусом к фитнес-составляющей — небольшой раздел с информацией о полезной и вкусной еде.

Все советы и рекомендации не лишены практической ценности, даже продвинутые зожники смогут узнать кое-что интересное. Правда, есть одно большое «но»: этой книге очень, ну просто очень нужен (был) редактор. Потому что впечатление от текста такое, словно его полностью, не меняя ни буквы, скопировали из инстаграма и поместили в книжный макет. Поэтому многие речевые обороты вызывают в лучшем случае легкое недоумение, в худшем — смех. Хотя чего это мы придираемся: смеяться полезно для здоровья, так что в конечном-то итоге все норм.

Круглая попа / Упражнение для мышц ягодиц «Укрепление ягодичных мышц. Ложимся на живот. Делаем подушку из рук под лоб. Сгибаем ноги в коленях. Медленно отрываем колено правой ноги от пола и выводим ее через сопротивление вверх! Напряжение. Стопа строго сокращена на себя. Должно быть ощущение, что мы толкаем стопой что-то очень тяжелое. Возвращаем колено на пол. Повторяем упражнение 12-30 раз с правой, а затем с левой ноги».

Текст: Марина Сютаева