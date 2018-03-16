Былые времена: странные вещи, которыми пользовались наши предки

В прошлые эпохи люди пользовались вещами, которые способны поразить и даже шокировать современное общество. Но для своего времени такие «диковинки» являлись частью повседневного быта. Сейф для могилы В период Викторианской эпохи довольно часто вокруг могилы усопшего устанавливали металлические «сейфы», встречавшиеся повсеместно. Посредством такой защиты родственники покойного пытались защитить его от похитителей тел, забиравших трупы для медицинских целей, в частности, изучения анатомии. Собаколовка Достаточно странное изобретение, которое часто упоминается в 1940 году. По факту, оно собой заменяло поводок, однако наверняка современных зоозащитников такое приспособление повергло бы в шок. Чемоданчик от нечисти Поскольку даже в XIX веке многие продолжали верить в вампиров, повседневным предметом для некоторых являлся чемоданчик для борьбы с «нечистью». Внутри можно было найти чесночную эссенцию, осиновый кол, крест, а также святую воду и подобные «приспособления». Коррекция носа Девушки всегда желали выглядеть идеально, поэтому уже в 1930-е появилось довольно странное приспособление, призванное помочь в коррекции женского носа. Притом люди тогда не сомневались, что такая альтернатива хирургии весьма эффективна. «Хромая» юбка Причиной такого названия этого предмета гардероба стал эффект, который юбка оказывала на женскую походку. Поскольку она была длинной и очень зауженной в области щиколоток, дамы при ходьбе словно прихрамывали. Впрочем, такой наряд оставался в обиходе лишь в период 1910-1914 гг, а затем о нем быстро забыли из-за дискомфорта при использовании. Летающее авто В 1940 году изобретатель Джесс Диксон презентовал общественности необычный летающий автомобиль. Правда, разработка больше напоминала гибрид вертолета и трактора, так и не прижившись. Секторные часы Мода на такие непривычные для многих часы наблюдалась преимущественно в 1970-х. Отличие этого варианта от классического заключалось в циферблате, имевшем лишь сектор вместо круга. Как только стрелка доходила до конца, она автоматически отскакивала обратно.