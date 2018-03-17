Отечественные мужчины, которые не изменяют бороде

В своем Инстаграме Иван Ургант , которого много лет признавали одним из самых сексуальных российских мужчин, написал: «В неспокойном мире шоу-бизнеса нормальным мужикам нужно держаться вместе». На фотографии Иван стоит вместе с таким же бородатым Василием Вакуленко , известным как Баста. Мы решили посмотреть, кто еще среди знаменитых российских мужчин щеголяет бородой.

Иван Ургант В 2015 году после очередного летнего отпуска Иван удивил своих поклонников тем, что вернулся в эфир шоу «Вечерний Ургант» с бородой. До этого он отращивал бороду в 2013 году. С тех пор уже несколько лет Иван ходил в растительностью на лице. При этом в отпусках он позволяет себе полностью расслабляться и отпускает достаточно большую бороду. Но к эфирам всегда немного уменьшает растительность, ведь поклонники требуют.

Баста Баста как брутальный мужчина всегда ходил с легкой небритостью, которая с годами превратилась в аккуратную бороду, без которой его уже и представить невозможно.

Дима Билан Певец предпочитал аккуратно выбритую эспаньолку, но для съемок в исторической мелодраме «Музыка во льду», где ему досталась главная роль, отрастил бороду. Новый образ поклонники встретили с таким воодушевлением, что артист так с бородой и остался. Не так давно певец попробовал обновить имидж и сбрить бороду. Однако его фанатам было так непривычно видеть «голое» лицо певца, что Дмитрия даже посчитали больным.

Максим Фадеев Максим и раньше периодически отращивал бороду, но ходить с ней постоянно он решил как с символом своей цели. Продюсер заявил, что сбреет волосы только, когда похудеет на 60 кг. Он заметно похудел, и теперь размышляет, пора ли сбривать бороду, которая стала одной из его узнаваемых изюминок.

Тимати В 2014 году был настоящим бум на бороды — все начали их отращивать, и Тимати не остался в стороне. Он даже исполнил песню, слова которой гласят «У тебя есть борода? Я скажу тебе да». Сейчас исполнителя невозможно представить без татуировок и его бороды. Он считает ее символом своей веры и мужественности.

Михаил Галустян Михаила, в отличие от других звезд, видели всего пару раз без бороды. Он как-то признался, что никогда особенно не препятствовал ее росту. Как начала она расти в 13 лет, так и растет. В прочем, она ему помогает с ролями и сценами на протяжении всей жизни, так что вряд ли Михаил и в будущем решится с ней расстаться.

Филипп Киркоров Когда большинство мужчин стали отращивать бороду, король эстрады не смог остаться в стороне. Тогда Иван Ургант начал искать идеальную форму бороды для себя, а Филипп будто сразу знал, какую хочет. Он удивил всех формой, которая идеально вписалась в образ певца. Настолько, что артист будто всегда носил бороду.

Иван Ургант каждое лето дает волю своей бороде, а потом возвращается к работе, сбрив с лица остатки отпуска. В своем микроблоге телеведущий опубликовал фотографию, на которой он без бороды.