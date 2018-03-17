Мотивация, дисциплина, энтузиазм: что мешает на пути к фигуре мечты

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский назвал самые главные причины, влияющие на регулярность и качество тренировок, а, как следствие, и результат.

Праздники, которых в наших календарях предостаточно, — это ахиллесова пята для тех, кто из года в год мечтает привести себя в форму. То Новый год, потом Старый Новый год, затем День защитника Отечества… Вот уже и 8 Марта позади, а через полтора месяца — майские праздники. И все они проходят за обильным столом, полным такими яствами, которые противоречат тенденциям правильного питания вообще. Плюс длительные выходные, которые многие предпочитают проводить не в фитнес-клубе, а где-нибудь на даче или вообще в другой стране, выбрав в качестве питания обязательное «все включено», чтобы ни о чем не думать — выходные же!

Но не только праздники являются виновниками тех, кто каждый год покупает себе членскую карту в фитнес-клуб. Есть и ряд других причин, которые так же влияют на регулярность и качество тренировок.

Хорошая, красивая фигура — это регулярный и достаточно тяжелый труд. Не верьте тем, кто говорят, что они такие стройные и подтянутые от природы. У любого человека, обладающего спортивным телосложением, всегда за плечами годы тренировок, пускай, если даже только в детстве. Ну, а что мешает человеку, который не привык или его не приучили в детстве регулярно заниматься или просто правильно питаться?

Я приведу ряд ошибок, которые часто мешают новичку не просто добиться определенного результата, но и могут привести к травме.

Слабая мотивация. Если вы давно пытаетесь заставить себя заниматься, но именно из-за слабой мотивации, приступив к занятиям, достаточно быстро их прекращаете, значит вы не просто не замотивированы, а не знаете, чего хотите добиться. Попробуйте визуализировать тот результат, к которому начнете потихоньку двигаться. Важно, чтобы эта цель была досягаема, поэтому не ставьте себе в пример профессиональных спортсменов. Лучше брать пример из фитнеса или даже шоу-бизнеса, ведь многие звезды поддерживают себя в хорошей форме.

Но бываю примеры мотивации, основанные на негативном личном опыте или опыте среди знакомых или близких: проблемы со здоровьем, которые часто возникают из-за лишнего веса и гиподинамии. Если вы понимаете, что «запустили» себя или кто-то из ваших знакомых имеет приобретенные проблемы со здоровьем — срочно начинайте тренироваться, чтобы избежать похожих последствие вашего бездействия.

Излишний энтузиазм. Людей часто бросает в крайности. Одна из них — излишняя активность у тех, кто наконец-то добрался до фитнес-клуба. Такие люди тренируются часами, часто посещают несколько разных групповых уроков за день, а потом еще истошно качаются в тренажерном зале. Как следствие — достаточно быстро наступает состояние перетренированности, которое сопровождается сильной усталостью, нарушением сна, мышечной болью, а главное, отсутствием видимого результата. Думаю, понятно, почему после таких тренировок клиент перестает тренироваться вообще.

Помните: если вы новичок, ваши тренировки должны начинаться с постепенного увеличения той или иной нагрузки, а сама тренировка должна длиться не больше часа.

Я все сам умею. Многие в детстве занимались спортом либо хотя бы посещали уроки физкультуры в школе или институте. Кто-то занимался в «подвальных» качалках, а другие бегали по утрам. И посещая современный фитнес-клуб, они уверены, что лучше любого грамотного, сертифицированного тренера разбираются как в теории и методике фитнес-тренировок, так и во всем обилии силовых и кардио-тренажеров. Но достаточно опытному специалисту посмотреть на то, как такой клиент выполняет то или иное движение, как становится ясно, что уровень знания оставляет желать лучшего.

Помните, что даже если в прошлом вы действительно регулярно занимались, это не значит, что ваши знания являются правильными или актуальны применимо к новому, современному оборудованию. Поэтому, купив абонемент в фитнес-клуб, хотя бы пройдите бесплатный инструктаж, который входит в стоимость клубной карты, где вы сможете с профессиональным тренером проверить и обновить свои знания и умения.

Отсутствие дисциплины. Каждый, кто когда-нибудь серьезно занимался спортом, прекрасно знаком с таким понятием, как дисциплина. Именно она является основной в достижении спортивного результата. В фитнесе хоть все и не так строго, но без определенной дисциплины тоже не обойтись. Она должна проявляться в регулярности тренировок, во времени их проведения (ведь организм привыкает к определенному ритму, что тоже очень важно для достижения результата, а также к режиму питания и отдыха). Спонтанные тренировки, постоянные нарушения в рационе и нехватка отдыха — плохие спутники на пути к достижению поставленной вами цели.

Так что постарайтесь адаптировать свой ритм жизни под те цели и задачи, которые вы поставили перед собой, купив абонемент. Да, возможно это тяжело, но достигнутый результат того стоит.