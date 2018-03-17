Стабильность и спокойствие: почему зарплатные ожидания женщин ниже, чем у мужчин

Недавнее исследование, проведенное популярным сайтом для размещения объявлений, удивило многих: оказывается, разрыв в зарплатных ожиданиях между женщинами и мужчинами в Москве составляет аж 28,4%. Портал Москва 24 поговорил с экспертами, чтобы выяснить, в чем же причина такой разницы.

Средняя зарплата, которую женщины указывают в своем резюме, — 32,4 тысячи рублей, а мужская — 41,6 тысячи, уточняется в исследовании. Среди наиболее популярных у женщин профессий можно выделить «Бухгалтерия и финансы», «Образование и наука», «Административная работа», «Медицина и фармацевтика», «Фитнес и салоны красоты».

В целом по стране складывается похожая ситуация. Согласно данным исследования, в январе-феврале 2018 года средняя заработная плата, которую ожидают получить соискательницы, составила 21,7 тысячи рублей. Это на 36,2% меньше суммы, на которую при аналогичных вакансиях претендуют мужчины.

Разрыв между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин наиболее заметен в категориях «Домашний персонал» и «ЖКХ, эксплуатация», где желаемая ставка, указанная мужчинами, превышает аналогичный «женский» показатель на 129,7% и 81,6% соответственно.

Разницу в этих категориях можно было бы объяснить тем, что мужчины традиционно выполняют физически более тяжелую работу в сфере благоустройства. Однако зарплатные ожидания женщин намного ниже и в таких сферах, как «Менеджмент» (66%), «Административная работа» (51,7%) и «Госслужба, НКО» (50,6%). Лишь в трех категориях ожидания мужчин и женщин схожи: «Фитнес, салоны красоты», «Без опыта, студенты» и «Строительство».

С большой вероятностью здесь играют роль подсознательные психологические механизмы, сформированные традиционными гендерными ролями общества, отмечает врач-психотерапевт высшей категории, научный сотрудник центра психического здоровья РАМН Александр Федорович.

"Наша ментальность на сегодня такова, что мужчина по-прежнему считается добытчиком и главным кормильцем семьи. Поэтому ему нужна большая зарплата, чтобы содержать семью. Женщина же идет на работу, чтобы внести свой финансовый вклад, но при этом она должна больше сил уделять семье и уюту в доме", — сказал он.

Эксперт напомнил, что такое расхождение зарплатных ожиданий характерно для работников среднего сегмента. В то время как женщины в топ-менеджменте ожидают зарплату наравне с коллегами-мужчинами. Но такие сотрудницы, как правило, значительно меньше внимания уделяют семье в традиционном плане. Поэтому можно говорить и о более глубоких психологических установках.

"Фактически, женщинам важны надежность и стабильность, поэтому некоторые из них готовы идти на меньшую зарплату, если это гарантирует определенный уровень спокойствия. Мужчина настроен на достижение результата, его задача — это целеполагание и целедостижение. Женщина же психологически настроена на избегание неудач. Если упростить, то задача мужчины — выиграть, а задача женщины — не проиграть", — подчеркнул Федорович.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает, что женщины, в отличие от мужчин, гораздо более рациональны и лучше оценивают ситуацию.

"Нельзя сказать, чтобы российские женщины в чем-то себя недооценивали. Скорее наоборот — они более реалистичны, в то время как мужчинам характерны явно завышенные ожидания. Зачастую, когда просматриваешь резюме, видно, что мужчина хочет сразу получать высокую заработную плату. При этом он не всегда может соответствовать ей. Женщина же, соглашаясь на меньшие деньги, показывает свою лояльность работодателю и намерение добиться большего в этой организации", — подчеркнула депутат.