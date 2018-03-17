Блейк Лайвли планирует стать новой принцессой «Диснея»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

На этой неделе Блейк Лайвли подразнила подписчиков своей странички в Instagram фотографиями из Диснейленда в компании знаменитых персонажей. «Как же круто повеселиться!» — не могла сдержать она своих впечатлений.

Единственное, что совсем не впечатлило Блейк в мире cказки — так это… коса Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». Ведь все знают, что у королевы Эренделла прическа самая завидная. Но у актрисы, которая ее изображала, коса была, что и говорить, так себе. К слову, это был парик, но Блейк не могла скрыть своего разочарования. Это видно на снимке, в котором она сравнивает косу Эльзы со своей. В stories, позируя вместе с Ариель, Белоснежкой и Золушкой, она попросила компанию «Дисней» предложить ей роль принцессы (Эльзы, судя по всему!). «@disneyland, у меня официальное предложение, — написала она. — Хочу быть принцессой. Буду работать за минимальный гонорар. Ну или могу сыграть Чудовище. Что скажешь?»

В Диснейленде Блейк Лайвли также встретилась с Микки Маусом и сделала с ним смешную фотографию в обнимку. Райану Рейнольдсу стоит переживать, как считаете?

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