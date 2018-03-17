«Хоть и фотошоп, а страшно»: Дженнифер Лопес снялась на краю пропасти

Знаменитая американская актриса и модель Дженнифер Лопес прошлась в купальниках по крышам небоскребов, став лицом популярного глянцевого журнала. Однако как бы ни почитали ее талант русскоязычные поклонники, к экстремальной съемке они отнеслись с подозрением и неодобрением.

На красочной съемке для глянцевого разворота Дженнифер Лопес не только похвасталась роскошным телом и прекрасной физической формой, но и показала свою смелость и бесстрашие. Так, в фешенебельной фотосъемке звезда балансирует на канате, стоит у самого края небоскреба, а также доверяет свою жизнь красавцу, позволяя ему удерживать ее на весу над городом.

И хотя поклонники блистательной актрисы с сомнением отнеслись к правдивости фотографий, заподозрив наложение заднего плана, от которого захватывает дух, сама идея фотосессии у многих наблюдателей вызвала негативные эмоции. Публика сети осудила такую открытую демонстрацию опасных занятий, поскольку такие кадры могут вдохновить молодое поколение на подражание и желание повторить невероятные трюки в полевых условиях.

Почитатели с грустью отметили, что призыв фотографий получился неоднозначным, и с сомнением отнеслись к такой яркой демонстрации опасной красоты. «Ох уж эти сверхъестественные фотосессии, не люблю я их» «Пятница с девизом хожу по краю?» «А потом молодежь с крыш падает» «Не пойму, к чему тут призыв? Давайте все экстрим получать?» «Хоть и фотошоп, а все равно страшно»

Любопытно, что фанаты не сошлись во мнениях относительно фигуры артистки. Так, одним показалось, что ее формы слегка пышноваты для балансирования на канате. С другой стороны, еще совсем недавно публика удивлялась тому, как Дженнифер Лопес заметно постройнела и похорошела.