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«Хоть и фотошоп, а страшно»: Дженнифер Лопес снялась на краю пропасти
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«Хоть и фотошоп, а страшно»: Дженнифер Лопес снялась на краю пропасти 

Eva.ru 21 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая американская актриса и модель Дженнифер Лопес прошлась в купальниках по крышам небоскребов, став лицом популярного глянцевого журнала. Однако как бы ни почитали ее талант русскоязычные поклонники, к экстремальной съемке они отнеслись с подозрением и неодобрением.
На красочной съемке для глянцевого разворота Дженнифер Лопес не только похвасталась роскошным телом и прекрасной физической формой, но и показала свою смелость и бесстрашие. Так, в фешенебельной фотосъемке звезда балансирует на канате, стоит у самого края небоскреба, а также доверяет свою жизнь красавцу, позволяя ему удерживать ее на весу над городом.
И хотя поклонники блистательной актрисы с сомнением отнеслись к правдивости фотографий, заподозрив наложение заднего плана, от которого захватывает дух, сама идея фотосессии у многих наблюдателей вызвала негативные эмоции. Публика сети осудила такую открытую демонстрацию опасных занятий, поскольку такие кадры могут вдохновить молодое поколение на подражание и желание повторить невероятные трюки в полевых условиях.
Почитатели с грустью отметили, что призыв фотографий получился неоднозначным, и с сомнением отнеслись к такой яркой демонстрации опасной красоты. «Ох уж эти сверхъестественные фотосессии, не люблю я их» «Пятница с девизом хожу по краю?» «А потом молодежь с крыш падает» «Не пойму, к чему тут призыв? Давайте все экстрим получать?» «Хоть и фотошоп, а все равно страшно»
Любопытно, что фанаты не сошлись во мнениях относительно фигуры артистки. Так, одним показалось, что ее формы слегка пышноваты для балансирования на канате. С другой стороны, еще совсем недавно публика удивлялась тому, как Дженнифер Лопес заметно постройнела и похорошела.
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