Секреты вечного счастья от 99-летней учительницы йоги

Тао Порчон-Линч в свои 99 лет некогда скучать и думать о болезнях. Ее день расписан буквально по минутам. Пожилая женщина много путешествует, профессионально танцует, а также преподает йогу.

Тао Порчон-Линч считается самой пожилой в мире последовательницей йоги. А еще веселая старушка выиграла более 700 конкурсов по бальным танцам со своим партнером, который младше ее на 70 лет! И немудрено, ведь танцами Тао занимается уже более 30-ти лет.

Но это далеко не весь список заслуг неординарной женщины. Во время Второй мировой войны она участвовала в Движении Сопротивления и помогала спасать евреев. А после окончания войны Тао стала моделью, сотрудничала с известными мировыми брендами, а также выиграла конкурс «Самые длинные ноги в Европе». Кроме того, Порчон-Линч во времена своей молодости снималась в фильмах вместе с такими знаменитостями, как Элизабет Тэйлор и Боб Хоуп

Многие, глядя на Тао, не могут понять где у нее спрятан вечный двигатель. Оказалось, что Порчон-Линч знает несколько простых правил, которыми она согласна поделиться со всем миром. Эти секреты помогают ей сохранять жизненную энергию, радоваться каждой проведенной минуте и не стареть ни духом, ни телом.

1. Самый главный секрет счастливой жизни — никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. 2. Не надо слушать тех, кто вам говорит, что вы не справитесь. Думайте о том, что вы можете сделать и всегда старайтесь мыслить со знаком «+». 3. Нельзя предавать себя и свою веру во что-либо. Если вы верите во что-то, то действуйте, не задумываясь. 4. Каждое утро говорите себе, что сегодня будет лучший день в вашей жизни. И притягивайте к себе людей такого же мировоззрения. 5. Постарайтесь сохранить любопытство на всю жизнь. Как только вы утратите интерес к окружающему миру, то сразу впадете в меланхолию и тоску.

Кстати, Тао Порчон-Линч ведет микроблог в Инстаграме, и за жизнью нестареющей женщины следят множество благодарных подписчиков, которые хотят также научиться радоваться каждой минуте: «Вы удивительная и прекрасная леди!» «Все еще фантастически грациозна и стройна» «Это невероятно! Быть настолько пластичной» «Самя жизнерадостная женщина на планете» «Вы наш кумир! Вдохновитель для всех людей!».

Последнее время все больше людей стало увлекаться йогой. Для тех, кто тоже хочет ею заняться, но не знает с чего начать, мы расскажем о пяти позах йоги для начинающих.