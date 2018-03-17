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Ольга Баязитова: что сегодня makeup преступление, завтра будет трендом
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Ольга Баязитова: что сегодня makeup преступление, завтра будет трендом 

Уральский меридиан 18 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Бьюти-блогеры с каждым днем набирают все большую популярность не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и у нас в Сургуте. Девушки, среди которых есть настоящие специалисты визажа, бьютиголики и талантливые самоучки, они, заводят блоги и видеоканалы, на которых выкладывают обзоры косметических средств, советы по уходу за собой и, конечно же, уроки макияжа.
Сегодня мы взяли интервью у одного Сургутского бьюти-блогера — Ольги Баязитовой — это настоящий эксперт в вопросах красоты, профессионал блогинга и просто интересный человек.
Расскажите о тенденциях развития бьюти-блогинга?
Думаю, тенденции развития я затрону общие. И это будет касаться не только beauty-сферы. Увы, письменные блоги на привычных платформах, таких как Blogspot и WordPress, уходят далеко на второй план. Instagram и Telegram сейчас на пике популярности. Точнее так: Telegram прочно завоевывает новые позиции, а Instagram уже стал «родным» для блогеров, пишущих о моде и красоте. Потому что beauty— и fashion-направления — это та ниша, которая очень хорошо воспринимается визуально. Вместо того, чтобы писать огромные тексты о преимуществах той или иной помады, будет куда выгодней сделать одно качественное фото продукта на губах. Но лично я, как и некоторые мои коллеги, не хотим забрасывать Blogspot. За несколько лет ведения блога эта платформа стала такой привычной.
Кто ваш любимый бьюти-блогер? Вы равняетесь на кого-то?
Я сознательно не подписана почти ни на кого из топовых блогеров. Потому что и так регулярно натыкаюсь на их посты, благодаря репостам коллег, или вижу в предложенных новостях в социальных сетях. Если меня пост заинтересует — зайду, почитаю или посмотрю видео. Сейчас мне куда интереснее общаться с блогерами «десятитысячниками» в том же Instagram, например. Потому что это не менее грамотные люди, но у них больше времени на общение с подписчиками. И почти все они еще не надели «корону», которая иной раз характерна для популярных личностей. Одного любимого блогера нет. Равняться на кого-либо не стоит. Одно время видела в группе поклонников одной марки косметики (которая была рассчитана, в целом, на подростков) сообщения: «Создала блог, хочу быть, как такой-то блогер». И все как под копирку, но с куда более низким качеством контента, чем у вдохновителя. Для меня было важнее найти свою нишу. Свою «зону комфорта» и идти своим путем.
Много ли бьюти-блогеров в округе и кто они вообще?
Блогеров в ХМАО вообще не очень много. Beauty-блогеров — тем более. И я сейчас имею в виду именно узкое направление. К слову, внутри мира beauty еще можно отделить тех, кто пишут только о дизайне ногтей (лакоманьяки, лакоманы), кто специализируется на прическах, макияже. Я же, например, в основном, пишу только отзывы на косметику. Я знаю только буквально пару человек, что занимается тем же, чем и я. Плюс, по ХМАО могу насчитать еще человек 10, кого бы назвала life-style блогером. Не со всеми общаемся плотно, но, думаю, все мы друг о друге знаем.
По вашему какими качествами должен обладать бьюти-блогер?
Качества beauty-блогера, во многом, по моему мнению, совпадают с качествами, которыми должен обладать любой блогер. 1. Ответственность. Нужно понимать, что ты пишешь и что говоришь. И необходимо нести ответственность за свои слова. 2. Общительность. Необходимо наладить контакт с читателями/зрителями. 3. Блогер не должен топтаться на месте. Можно и нужно регулярно узнавать новое, проходить обучение, знакомиться с интересными людьми. 4. Грамотность. 5. Харизма. Нужно всегда чем-то «цеплять» читателя/зрителя.
Каковы ваши дальнейшие планы в бьюти-блогинге?
Еще лет пять назад блого-сфера была совсем иной. Более того, сейчас происходит смешение профессии визажиста и блогера. Потому, конечно, даже при всей моей любви к привычным отзывам, я стараюсь придумывать что-то новое. Выхожу из «зоны комфорта», так сказать. Плюс, конечно, с развитием социальных сетей, выхожу туда. В планах пока не стоит покидать Blogspot.
Какова ваша целевая аудитория?
Моя ЦА: молодые девушки 16-35 лет. Вероятно, поклонники качественной бюджетной косметики.
Что вас мотивирует заниматься своим блогом?
Мне очень нравится делиться информацией. Сейчас я не просто ею владею — я неплохо разбираюсь в том, о чем пишу. Мне всегда приятно, когда ко мне обращаются за помощью в подборе того или иного продукта. Друзья и незнакомые люди благодарят за совет приобрести что-то из косметики. Это и мотивирует. Мне нравится быть полезной.
Какая фирма косметики является вашей любимой?
Фавориты в косметике могут меняться. Сказывается изменение вкусов, политика марок, появление новых на рынке. Уже несколько лет являюсь поклонником Art-Visage. Если говорить о зарубежных марках, то это Colourpop. И это декор. Уход регулярно меняю, но здесь и сейчас активно пользуюсь сразу несколькими марками корейского происхождения.
Расскажите о «макияжных преступлениях», которые вы ненавидите?
Я вас уверяю: то, что сегодня можно назвать «преступлением», уже завтра может стать трендом. Все еще мы с улыбкой вспоминаем синие и голубые тени на глазах у дам в пост-советский период. А ведь эти оттенки последние лет 5 активно появляются на модных показах, в коллекциях beauty-компаний. И подача совсем другая. Даже такие оттенки можно сегодня обыграть так, что макияж будет просто гипнотизировать и восхищать. А «металлик», который почти 20 лет назад был столь любим поклонниками косметики, сегодня все еще в тренде. Сегодня куда больше ценится грамотная расстановка акцентов, растушевка, сочетание приемов. Куда важнее правильно оформить брови. И именно неграмотный подход к взглядам на собственную внешность я бы назвала главным «преступлением». Ведь каждая женщина прекрасна, если подобрать правильный уход и помочь в выборе самых выигрышных для внешности средств.
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