Звезды, которые не стесняются своего целлюлита

Эшли Грэм

Эшли травили в школе за полноту и сравнивали с грузовой фурой. Девочка выросла, стала успешной и решила всем доказать, что полнота не приговор. Сейчас она — самая успешная модель plus-size, а где ее одноклассники? Что-то их не видно. Кстати, Эшли специально просит фотографов не ретушировать ее снимки, потому что хочет быть с поклонниками максимально честной.

Игги Азалия

Игги Азалия в свое время увеличила ягодицы и теперь страдает от последствий такого вмешательства. Хотя «страдает» здесь не слишком подходящее слово. Игги настолько уверенна в себе, что неидеальная пятая точка — едва ли не последняя вещь, которая ее заботит. Певица считает, что все в любой момент можно исправить, хорошо потрудившись в спортзале.

«Я бы сошла с ума, если бы была одержима своим внешним видом. Я просто такая как есть, пусть мое тело и не создано для бикини. Думаю, это очень важно — чтобы то, что мы показываем себе, друг другу и нашим детям было реальным», — заявила Дрю в одном из интервью. Интересно, а они с Эшли Грэм случайно не подружки?

Шэрон Стоун прекрасно понимает, что юность уже позади и ее тело подвержено некоторым возрастным изменениям. Да и к целлюлиту актриса относится спокойно. В отличие от многих других знаменитостей Шэрон не просит папарацци редактировать ее фотографии, да и в свой Instagram нередко закидывает снимки без ретуши. И все равно ведь получает огромное количество комплиментов!

Искра Лоуренс

Plus-size модель Искра Лоуренс над своими недостатками даже умудряется шутить. Так, например, месяц назад, не дождавшись, пока папарацци сольют в Сеть ее не самые удачные фотографии с премии Гильдии киноактеров США, Искра опубликовала их сама. «Цел-лю-лит блистал на красной дорожке прошлым вечером», — подписала снимки модель.