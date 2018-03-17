Ханты-Мансийское ГорПО и ООО «Золотая нива» названы лучшими производителями хлеба

В Ханты-Мансийске в рамках Фестиваля хлеба подвели итоги народного потребительского голосования. Оно состоялось в два этапа. На официальном портале Администрации города прошел интернет-опрос по выявлению предпочтений пользователей среди производителей хлеба. Своим мнением поделилось более трехсот горожан. Из восьми предприятий наибольшее количество голосов было отдано потребительскому кооперативу «Ханты-Мансийское ГорПО» (председатель правления — Ярослав Грещук). О приверженности их продукции заявили 105 человек, или почти 30 процентов проголосовавших.

Профессиональный успех предприятия был отмечен на общественном обсуждении качества хлеба в Ханты-Мансийске. Мероприятие проведено в кафе «Good Food» 15 марта Управлением по развитию туризма и внешних связей Администрации города в рамках городского краудсорсингового проекта «МЫ ВМЕСТЕ!», ведущей встречи стала руководитель проекта Елена Максимова . В ходе общественного обсуждения Нине Засориной, заведующей производством ГорПО, был вручен диплом победителя интернет-голосования.

На встрече прошла не менее важная часть голосования за самый вкусный хлеб — «слепая» дегустация». Все желающие, а их было более сорока — пенсионеры, общественные деятели, студенты, предприниматели, журналисты, — пробовали образцы хлебной продукции, чтобы определить лучшие. Свежие, аппетитно пахнущие буханки на суд хантымансийцев представили шесть производителей города: с ГорПО за симпатии дегустаторов конкурировали ООО «Золотая Нива», ООО «Сибторг», пекарня «Добрый хлеб» (ООО «Север»), пекарня «У причала» (ООО «ЮграСтройСнаб») и магазин-пекарня «Хлебъ» (ИП Климчук И. В.). Продукция местных пекарей оценивалась в двух номинациях — «хлеб пшеничный» и «хлеб ржаной».

Многие участники признались, что выбирать оказалось тяжело, ведь каждый из представленных образцов был свеж и по-своему интересен с точки зрения вкуса. И каждому дегустатору пришлось попробовать аж 12 кусочков хлеба! Хорошо, что стараниями организаторов была предоставлена возможность попить воды и чая. Старожилы старались определить, под каким номером спрятался «речниковский» хлеб — еще в советские времена в район Самарово за таким ехали со всего города. Впрочем, по окончании голосования производители пояснили: «речниковские» традиции продолжают два предприятия — ООО «Золотая нива» и ООО «Сибторг».

«Контрольная закупка» на ханты-мансийский лад показала: ГорПО держит лидерство не только в дистанционном, но и в очном голосовании, когда продукцию можно сравнить на вкус с другими образцами. Ржаной хлеб этого предприятия участники встречи признали самым вкусным среди других представителей этого сорта. А славную победу в номинации «хлеб пшеничный» одержало ООО «Золотая Нива» (генеральный директор — Заур Шабазгериев, диплом вручен технологу предприятия Наталье Растворовой).

Хлеб — традиционный продукт, без которого не обходится ни один прием пищи у большинства людей. Однако не так уж много мы знаем о его влиянии на здоровье, его качестве, особенностях производства и реализации, немало связано с ним опасений, мифов и предрассудков, из-за чего некоторые совсем отказываются от этого продукта. На многие волнующие людей вопросы о хлебе ответили эксперты, участвовавшие во встрече. Технолог «Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа» Светлана Гладкова рассказала, почему иногда на полках встречаются булки невкусные, с липким мякишем, скоропортящиеся. Как оказалось, большинство этих проблем из-за того, что в производстве используется свежая мука. По прежним ГОСТам она должна не менее года «отлеживаться» и просыхать на складе — но кто сможет обеспечивать такое в сегодняшних рыночных условиях? В настоящее время закон не требует от производителей следовать ГОСТам, поэтому каждый работает, как может, изобретая новые рецептуры и способы удешевления себестоимости продукции. Так что в словах старшего поколения о том, что раньше хлеб был вкуснее, есть немалая доля истины — они выросли на хлебе «гостовском».

Врач-нутрициолог Инна Саитова призналась присутствующим, что хлеб находится в числе ее любимых продуктов, хотя она как специалист и старается потреблять его так, чтобы это не приносило вреда здоровью. «Я пеку хлеб дома, потому что в этом случае уверена в его составе. Мнение о том, что черный и серый хлеб полезнее белого — верное, в этих сортах действительно больше необходимых организму витаминов и микроэлементов».

Тему пользы для здоровья и вечно актуальной для женщин темы похудания и стройности продолжила фитнес-инструктор и диетолог Ольга Карцева: — «Не нужно исключать из рациона этот продукт, главное — знать, как его есть. Принципы здорового питания рекомендуют ограничивать потребление хлеба во второй половине дня. Белый пышный хлеб привлекателен, но есть простое правило: чем хлеб „неказистее“ — серенький, с отрубями, с семечками — тем он полезнее. И еще один секрет: чтобы уменьшить калорийность хлеба, можно подсушивать его в тостере».

В числе проблем, требующих решения, гости встречи называли человеческий фактор: ежедневно выбирая продукцию одного и того же производителя, иногда покупатели замечают, что отличные партии сменяются партиями сомнительного качества, и порой можно даже вычислить, как чередуются мастера в рабочих сменах. Популярный ханты-мансийский фуд-блогер Игорь Козачёк говорит, что некоторое время назад замечал такое явление в магазине «Речник», сейчас наблюдает у «лентовских» багетов. А руководитель пекарни «У причала» Арвит Юнга (ООО «ЮграСтройСнаб») сетует на кадровые проблемы. В городе учат на пекарей, но молодежь без опыта работы нередко предъявляет к потенциальным работодателям завышенные требования, не соответствующие уровню собственной квалификации: зарплата для начинающего размером 25 тысяч рублей представляется непривлекательной.

В завершение вечера присутствующие поучаствовали в деловой игре, описав продукт своей мечты, который хотели бы видеть на ханты-мансийских прилавках. Выяснилось, что это хлеб, сделанный по ГОСТу, без вредных вкусовых добавок, с этикеткой, на которой крупно и понятно указан состав. Также горожанам хотелось бы разнообразить ассортимент — чтобы можно было покупать пышные традиционные калачи, лаваши и баранки. А одно из предложений — выпускать хлеб диетический, для диабетиков. Арвит Юнга (пекарня «У причала») вызвался наладить выпуск уже в апреле, если пробная партия получит одобрение 18 марта — предприниматель представит образцы для дегустации на площадках Фестиваля хлеба.

В завершение вечера победители голосования получили подарки, а присутствовавшие пенсионеры — свежий хлеб от участвовавших в дегустации ханты-мансийских производителей.